Segunda Marquetalia y otras preguntas pendientes: así se ha movido el caso de Miguel Uribe

El senador de 39 años fue atacado por sicarios en Bogotá el 7 de junio de 2025. Falleció dos meses después, el 11 de agosto, en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Foto: Óscar Pérez

El 7 de junio de 2025, sobre las 5:30 de la tarde, tres disparos retumbaron en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Bogotá. Un menor de 15 años accionó una pistola Glock modificada en contra del senador Miguel Uribe Turbay. El también precandidato presidencial se desplomó sobre el suelo, bañado en sangre y en medio de los gritos de terror de la gente.

Ha pasado un año desde ese hecho que el 11 de agosto, tras dos meses hospitalizado en la Fundación Santa Fe, cobró la vida del político de 39 años. Aunque nueve personas han sido...