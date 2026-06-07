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Segunda Marquetalia y otras preguntas pendientes: así se ha movido el caso de Miguel Uribe

A un año del atentado que cobró la vida del senador del Centro Democrático, las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que la disidencia comandada por “Iván Márquez” habría ordenado el crimen por medio de varias estructuras delincuenciales, incluyendo una en ogotá. Pese a los avances, no hay decisiones de fondo sobre quienes ordenaron el magnicidio.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
07 de junio de 2026 - 11:57 p. m.
El senador de 39 años fue atacado por sicarios en Bogotá el 7 de junio de 2025. Falleció dos meses después, el 11 de agosto, en la Fundación Santa Fe de Bogotá.
El senador de 39 años fue atacado por sicarios en Bogotá el 7 de junio de 2025. Falleció dos meses después, el 11 de agosto, en la Fundación Santa Fe de Bogotá.
Foto: Óscar Pérez

El 7 de junio de 2025, sobre las 5:30 de la tarde, tres disparos retumbaron en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Bogotá. Un menor de 15 años accionó una pistola Glock modificada en contra del senador Miguel Uribe Turbay. El también precandidato presidencial se desplomó sobre el suelo, bañado en sangre y en medio de los gritos de terror de la gente.

Ha pasado un año desde ese hecho que el 11 de agosto, tras dos meses hospitalizado en la Fundación Santa Fe, cobró la vida del político de 39 años. Aunque nueve personas han sido...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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