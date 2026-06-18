La guía para indecisos: así se diferencian Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan la Presidencia. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Sigue con dudas sobre cómo votar este domingo? Tranquilo que no es la única persona en las mismas. Faltan solo tres días para definir quién será el próximo presidente de Colombia y las dudas siguen al orden del día.

Por eso, y para ayudarle a salir de la indecisión, El Espectador comparó las posturas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda sobre temas clave como salud, fracking, impuestos, seguridad, paz y derechos humanos. Esta guía práctica resume qué propone cada uno y en qué se diferencian, según sus planes de gobierno y propuestas. Un ejercicio visual que podría ayudarle a salir de las dudas.

En el caso de Cepeda, la información se actualizó con el contenido de su plan de gobierno, publicado el pasado 12 de junio. Y, en cuando a De la Espriella, sus planes se han conocido a través de entrevistas, discursos tres documentos que, a grandes rasgos, resumen sus propuestes (pero no un plan de gobierno explícito).

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.