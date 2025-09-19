Seis casos para dimensionar el impacto de los crímenes de secuestro de las Farc

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hay 4.325 víctimas acreditadas en el caso de secuestro. Foto: Archivo

Buscando financiar sus arcas para la guerra, el secretariado de las Farc ideó una política de secuestros que sostuvo hasta su última línea de mando. La primera sanción propia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se construyó con base en toda la investigación que durante siete años hizo el tribunal para aclarar cómo operaron los patrones de secuestro ejecutados por la antigua guerrilla.

Los plagios comenzaron con el objetivo de cobrar extorsiones monetarias a familias de todos los estratos, luego se extendieron a miembros de la fuerza...