Seis casos para dimensionar el impacto de los crímenes de secuestro de las Farc

Los exmandos del último secretariado de la guerrilla fueron condenados con la primera sanción propia de la JEP por el caso de secuestro. Para llegar a este histórico paso, el tribunal recopiló por años los casos de miles de víctimas para retratar cómo esa política de plagios tuvo un sin fin de tratos inhumanos y dejó profundas heridas físicas y mentales en quienes padecieron el cautiverio, y en sus familias.

Valentina Gutiérrez Restrepo
20 de septiembre de 2025 - 12:21 a. m.
Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hay 4.325 víctimas acreditadas en el caso de secuestro.
Foto: Archivo

Buscando financiar sus arcas para la guerra, el secretariado de las Farc ideó una política de secuestros que sostuvo hasta su última línea de mando. La primera sanción propia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se construyó con base en toda la investigación que durante siete años hizo el tribunal para aclarar cómo operaron los patrones de secuestro ejecutados por la antigua guerrilla.

Los plagios comenzaron con el objetivo de cobrar extorsiones monetarias a familias de todos los estratos, luego se extendieron a miembros de la fuerza...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

