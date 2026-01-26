Logo El Espectador
Judicial

Seis presos se fugaron de un centro de detención en Neiva (Huila)

El escape de estas personas fue confirmado por el director de la Policía Metropolitana de esa ciudad. Esto es lo que se sabe.

Redacción Judicial
26 de enero de 2026 - 08:43 p. m.
Foto: Wikipedia
Seis personas que permanecían privadas de la libertad en un centro de detención en Neiva (Huila) se fugaron del lugar este lunes 26 de enero. La información fue confirmada por el director de la Policía Metropolitana de la ciudad, quien entregó más detalles.

De acuerdo con el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la Policía de Neiva, “el personal que presta servicio en el centro de detención transitorio se percata de la fuga de siete personas privadas de la libertad, entre ellas una conocida como ‘Richard’”.

Según manifestó el uniformado, tan pronto se supo de la fuga, se acordonó el lugar e inició la búsqueda de estas personas para recapturarlas.

De igual manera, según expresó, también se iniciaron con las investigaciones internas en el centro de reclusión para determinar las responsabilidades individuales de los funcionarios del centro de reclusión.

“Hacemos el llamado a todas las personas para que, quien tenga información que nos permita dar con la ubicación y recaptura de estas personas, la haga conocer a la línea 123″.

Por Redacción Judicial

