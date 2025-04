Iván Cepeda pide que se impute a una testigo del caso Uribe por falso testimonio

El senador Iván Cepeda Castro está acreditado como víctima en el proceso que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: Óscar Pérez

El senador Iván Cepeda Castro, acreditado como víctima en el proceso que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, solicitó a la Fiscalía que una de las testigos del caso sea imputada por falso testimonio. A través de un comunicado de prensa, firmado por el congresista y su abogado, Reinaldo Villalba, se estableció que Euridice Cortés Velasco, alias Diana, exjefa política de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), habría faltado a la verdad en sus declaraciones.

“El día de hoy, le solicitamos a la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que realice imputación de cargos en contra de la exparamilitar Eurídice Cortes Velasco, alias Diana, y proceda a su legalización, a la mayor brevedad posible, ante un Juez de Control de Garantías”, resume el documento que dio a conocer el congresista.

Para el senador Cepeda y su equipo de defensa, alias Diana le habría mentido a la Corte Suprema de Justicia el 13 de septiembre de 2019, cuando fue llamada a declarar en el proceso que el alto tribunal llevaba contra el entonces senador Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. La falta a la verdad, según Cepeda Castro, se pudo evidenciar los días 10 y 11 de abril de 2025, cuando Euridice Cortés declaró ante el Juzgado 44 Penal de Bogotá durante el juicio oral contra el líder natural del Centro Democrático.

Durante esas diligencias, Cortés Velasco reconoció que Diego Cadena, exabogado del expresidente Uribe Vélez, le entregó $2.000.000 antes de que ella rindiera su declaración ante el alto tribunal en 2019. Esa información, dice el congresista y su defensa, es nueva, y la testigo se la habría ocultado a la Corte Suprema hace un poco más de cinco años y medio. “Esto constituiría el delito de falso testimonio”, se puede leer en el comunicado.

Durante la audiencia del 11 de abril, la Fiscalía expuso varios audios que demostrarían las constantes comunicaciones entre el abogado Cadena y alias Diana. Ella reconoció haber recibido los $2.000.000 por parte del abogado, pero aseguró que esa plata era para viajar a Bogotá, precisamente para rendir su testimonio ante el alto tribunal. “Yo le dije (a Cadena) que no tenía plata para venir (a Bogotá) a rendir mi versión y no tenía para pagar los pasajes (...) No me los dio para cambiar mi testimonio, me los dio para unos pasajes”, precisó la testigo.

En la serie de grabaciones que presentó la Fiscalía también se escucha cómo Euridice Cortés y el abogado Diego Cadena cuadran la entrega de sumas de menor cuantía, de entre $300.000 y $400.000 para que la exparamilitar pudiera movilizarse para tener diferentes reuniones en Bogotá. En su testimonio, además, Cortés Velasco precisó que el dinero le fue entregado personalmente por Cadena en Manizales (Caldas) cerca a su vivienda.

Durante esa misma diligencia, el ente investigador presentó audios en los que Cortés Velasco le dice a una persona no identificada que en su propia casa le dicen que por qué va a defender a Uribe Vélez, “si yo sé que el es culpable”. También menciona durante otra grabación que el abogado Cadena “tiene una fama de bandido impresionante”.

