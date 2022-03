En firme investigación a Julián Bedoya por presunto fraude en su título de abogado

El senador Julián Bedoya no se lanzó en las pasadas elecciones legislativas del 13 de marzo. Foto: Tomada de Facebook.com/JulianBedoyaP

La Sala de instrucción de la Corte Suprema resolvió la situación jurídica del senador Julián Bedoya y confirmó que el congresista seguirá investigado por los delitos de falsedad en documento privado, falsedad en documento público y fraude procesal. El congresista antioqueño del Partido Liberal es investigado por las presuntas irregularidades que rodearon la obtención de su título como abogado de la Universidad de Medellín. Aunque con esta decisión el alto tribunal confirma la vinculación formal del congresista a una investigación penal, la Corte no emitió orden de captura en su contra.

Al resolver la situación jurídica del senador Julián Bedoya por irregularidades en su título de abogado, #SalaDeInstrucción continuará investigación por falsedad en documento privado, falsedad en documento público y fraude procesal. Se abstuvo de imponer medida de aseguramiento. — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) March 23, 2022

En abril de 2021, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema decidió llamar a Bedoya a indagatoria, es decir, iniciar una investigación en su contra. En un documento de 24 páginas, el magistrado ponente del caso, César Augusto Reyes, argumentó la decisión de escuchar en audiencia privada de indagatoria. Además, el magistrado investigador hizo una extensa radiografía del expediente del congresista que pasó, en 2018, de la Cámara de Representantes al Senado, luego de ser el sexto más votado de su partido (74.000 votos).

Desde finales de 2019 se conocieron denuncias sobre las supuestas irregularidades en el grado como abogado del senador. Al parecer, el político antioqueño volvió a la universidad cuando había pasado poco menos de una década desde que la abandonó, para presentar y aprobar 16 exámenes, en tan solo cuatro jornadas. La denuncia despertó el interés del Ministerio de Educación, la Fiscalía y la Procuraduría que volcaron su mirada hacia la Universidad y sus directivos.

El escándalo le costó el puesto a la cúpula del centro universitario. Además, la facultad de Derecho de la Universidad consideró inválido el título en abril del año pasado, debido a irregularidades en la matrícula que reconoció la institución a través de una resolución en la que señaló que Bedoya fue un estudiante activo de la Universidad de Medellín hasta 2009.

En agosto de 2020, el senador Bedoya se refirió con estas palabras al escándalo: “Estudié en la Universidad de Medellín hasta quinto año o noveno semestre. Estando allí, tomé la decisión de retirarme para hacer temas personales. No es cierto que a mí de manera relámpago o fotofinish me otorgaran el título, lo que hice fue presentar exámenes especiales para unas materias que me quedaron faltando”. Hasta ahora, sus explicaciones no le han servido para defenderse en las diferentes investigaciones en su contra.

Además de la Corte, la Procuraduría lo investiga disciplinariamente por estos hechos desde 2019. Ese mismo año, la Fiscalía citó a imputación de cargos por falsedad en documento público al entonces rector de la Universidad, Néstor Hinacapié y a otros funcionarios de la institución. Además de estos frentes de batalla, el Ministerio de Educación también hace lo propio para esclarecer qué pasó con el título de abogado. En el ámbito penal, ahora Bedoya tendrá que defenderse en juicio ante la Corte Suprema de Justicia.