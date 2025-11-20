Señalan a Julián Quintero, fundador de Échele Cabeza, de supuesta violencia sexual

Director de la ONG Échele Cabeza, en entrevista. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Julián Quintero, fundador de la organización Échele Cabeza y exdirector ejecutivo de la Corporación Acción Técnica Social (ATS), fue señalado públicamente por presunta violencia sexual. La investigadora Yarelix Estrada, quien ha sido colaboradora de Quintero en distintos proyectos, aseguró que en una fiesta fue tocada abusivamente por él. Aunque todavía no ha presentado una denuncia formal, varias organizaciones piden a las autoridades investigar los señalamientos.

De acuerdo con la denuncia pública, los supuestos hechos habrían ocurrido en julio de 2025, cuando, en una fiesta, Quintero habría aprovechado que Estrada estaba “muy sedada por el alcohol” para tocarla abusivamente y darle cocaína. “No había absolutamente ninguna posibilidad de consentimiento o capacidad de responder o defenderme”, aseguró la investigadora.

Según manifestó Estrada, cuando por fin pudo expresarle a Quintero su supuesta actitud abusiva, el fundador de Échele Cabeza minimizó el hecho y “su respuesta también fue violenta”. Por la denuncia, organizaciones como la ONG Temblores, Dejusticia y Fundación Ideas para la Paz (FIP), entre otras, que han colaborado con Quintero en distintos proyectos, pidieron a las autoridades adelantar las investigaciones pertinentes.

A raíz de una grave denuncia por violencia

sexual contra el exdirector de la Corporación Acción

Técnica Social (ATS), Julián Quintero, que se conoció

en los últimos días, las organizaciones firmantes de

este comunicado expresamos nuestro respaldo a la

denunciante. pic.twitter.com/mzJmifLzEy — Dejusticia (@Dejusticia) November 19, 2025

Además, esas organizaciones exigieron “justicia y que las autoridades investiguen con independencia, así como se proteja a todas las personas denunciantes y se adopten medidas de reparación”. Asimismo, aseguraron que no colaborarán ni participarán en espacios vinculados con Quintero hasta que exista una investigación.

De la misma manera, la Corporación Acción Técnica Social (ATS) aseguró que garantizarán a Estrada “un entorno libre de represalias, revictimización o interferencias. A la par, como organización respetamos el derecho a la presunción de inocencia que ampara a todas las personas ante la justicia; sin embargo, reiteramos que este principio no impide ni limita la adopción de medidas internas inmediatas de protección, reparación y responsabilidad institucional”. Por esa razón, la ATS retiró “a partir de la fecha a Julián Quintero del cargo de Director Ejecutivo y representación legal de ATS”.

La respuesta de Julián Quintero

El fundador de Échele Cabeza y señalado de supuesta violencia sexual, expresó en un comunicado que lo dicho por la investigadora es falso y que tomará acciones judiciales para salvaguardar su buen nombre. Según él, a Estrada la ha “elogiado en múltiples ocasiones por la excelencia de su labor y con quien he compartido diversos eventos culturales y corporativos. Sin embargo, he de resaltar que en ningún momento he realizado actos que menoscaben su integridad física, sexual o psicológica”.

Quintero además expresó que “dada la gravedad de esta situación, considero mi deber informar que iniciaré los trámites judiciales pertinentes para salvaguardar mi buen nombre y estatus social. Existen antecedentes y hechos que respaldan mi decisión, con lo que demostraré que las acusaciones en mi contra son infundadas”. Agregó que “hacer afirmaciones de esta gravedad podría generar malentendidos y causar daños adicionales, más allá de los que mi familia, equipo de trabajo y yo hemos sufrido”. Según el comunicado, el señalamiento llevó a que se le “prejuzgue, sin un debido proceso ni la oportunidad de defenderme y demostrar mi inocencia”.

