Señalan al general (r) Iván Ramírez de plan para matar a Gustavo Petro en los 90

General (r) Iván Ramírez Quintero, procesado también por la retoma del Ejército al Palacio de Justicia. Foto: JEP

El general en retiro Iván Ramírez Quintero, recientemente condenado por desaparición forzada en la toma y retoma del Palacio de Justicia, enfrenta un nuevo señalamiento por actividades criminales. De acuerdo con un testimonio de un alto mando de inteligencia militar, Ramírez habría participado en un plan criminal para asesinar en la década de 1990 al hoy presidente Gustavo Petro.

Según el testimonio publicado por la W Radio, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sargento José Leonairo Dorado Córdoba, quien hacía parte del Batallón de Contrainteligencia #1 y del Batallón de Inteligencia Charry Solano, Brigada XX, Ramírez habría participado, junto con él, en planes criminales en contra de líderes de izquierda en la época. Según Dorado Córdoba, tanto él como Ramírez Quintero y otros altos oficiales del Ejército habrían participado en asesinatos, torturas, seguimientos y planes criminales contra políticos de izquierda de la época como Gustavo Petro.

El sargento Dorado Córdoba, dijo ante la JEP que Quintero era “el padrino de la inteligencia y tenía conocimiento como autor intelectual de los seguimientos, vigilancias, torturas, asesinatos de miembros de la UP, M-19, partidos políticos, personas consideradas de izquierda, aunque no pertenecieran a las organizaciones armadas ilegales Farc, ELN, EPL, entre otras. Ordenó la desaparición de integrantes de activistas y de defensores de presos políticos”.

El sargento Dorado aseguró, según la emisora, que se convirtió en informante para el Ejército en 1984, junto con el sargento retirado y narcotraficante Justo Pastor Perafán. De ahí en adelante, según su relato, inició una carrera criminal dentro de las filas de las institución, la cual incluyó seguimientos a políticos como Gustavo Petro, Antonio Navarro, Álvaro Leyva, Aida Avella, de los cuales, según dijo, le informaba al general Iván Ramírez Quintero, director de la Brigada XX, quien “era el que tomaba las decisiones” para ese entonces.

Dorado le manifestó a la JEP que los seguimientos tenían el objetivo de asesinar a estos políticos. Aseguró también que en una ocasión se encontró cara a cara con Antonio Navarro para matarlo en el Barrio Galán de Bogotá. Sin embargo, cuenta que fue descubierto y le tuvo que perdonar la vida al político a cambio de que no lo delatara.

“Un día Navarro me enfrentó, él podría decirles que en el barrio el Galán en Bogotá todo estaba organizado para asesinarlo y me dijo que le ayudara al verme descubierto y que mi grupo había fallado en su misión decidí decirle el plan pero que se exiliara y no relatara nada porque a ambos nos asesinaban ya que eso la brigada de inteligencia no me lo perdonaría y así lo hice” dijo a la JEP Dorado Córdoba.

