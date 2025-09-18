No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Sentencia de la JEP a exjefes de las Farc: dudas sobre restricciones y participación política

Más allá del hecho histórico de un fallo que condenó a siete exjefes de las Farc por crímenes de guerra y lesa humanidad, en el aire quedaron varias preguntas que no son menores. Además del reto de judicializar esas graves y masivas violaciones de derechos humanos, ahora el Estado está de cara a la responsabilidad de su correcta ejecución.

Gustavo Montes Arias
18 de septiembre de 2025 - 01:01 a. m.
El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), durante la emisión de la primera sentencia condenatoria por el caso 01 (secuestros), contra el último Secretariado de la antigua guerrilla de las Farc.
Críticas de las víctimas. Cuestionamientos desde la orilla de los expertos. Aclaraciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Así va el escenario tras la primera sentencia de esta justicia transicional que condenó a ocho años de sanción propia a los siete exintegrantes del último secretariado de las Farc, por su responsabilidad en más de 11.000 secuestros. El documento de 663 páginas resume los patrones bajo los cuales se cometieron crímenes relacionados con la política de secuestros de la antigua guerrilla.

Más allá de sus...

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Michael Myers(apgw0)Hace 43 minutos
Impunidad total. Seguirán libres y mantenidos. Y votando por camargo.
