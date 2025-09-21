No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
“Sentenciamos para transformar y tener un mejor futuro”, magistrado Camilo Suárez

El ponente de la primera sentencia de la JEP en el caso de secuestros de las Farc habló con El Espectador de las trasescena de la histórica decisión. Se refirió a la construcción del fallo, la inconformidad de las víctimas y el cumplimiento del secretariado de la extinta guerrilla.

Redacción Judicial
21 de septiembre de 2025 - 04:00 p. m.
Magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), durante la emisión de la primera sentencia condenatoria por el caso 01 (secuestros), contra la última línea del Secretariado de la antigua guerrilla de las Farc.
Magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), durante la emisión de la primera sentencia condenatoria por el caso 01 (secuestros), contra la última línea del Secretariado de la antigua guerrilla de las Farc.
Foto: Óscar Pérez

El magistrado Camilo Andrés Suárez Aldana, ponente de la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el último secretariado de las Farc por hechos de secuestro, habló con El Espectador sobre la histórica decisión. Aseguró que la inconformidad de algunas víctimas se veía venir, pero que son ellas las que estuvieron en el centro de la decisión en todo el proceso. También, se refirió a la construcción de la decisión y explicó puntos claves del fallo.

