Judicial
Sentencias de la JEP: entre el valor histórico y las dudas sobre su implementación

La Jurisdicción Especial para la Paz dio un paso sin precedentes al condenar a exjefes de las FARC y a militares por crímenes de guerra y de lesa humanidad. El país recibió el anuncio como un hito, pero los días siguientes dejaron al descubierto las grietas: ¿cómo se cumplirán realmente las sanciones?, ¿hay garantías de seguridad y recursos para hacerlo?, ¿qué piensan las víctimas, que fueron puestas en el centro de los fallos, pero aún reclaman certezas?

Redacción Judicial
20 de septiembre de 2025 - 06:00 p. m.
La Sección de Primera Instancia del Tribunal de Paz tomó las dos decisiones históricas de esta semana.
Foto: Archivo

Ni la justicia ordinaria ni los tribunales militares, pese a haber dictado sentencias en el pasado contra jefes guerrilleros y uniformados, habían logrado lo que esta semana consiguió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): establecer, en decisiones judiciales y con valor histórico, la responsabilidad de los exjefes de las FARC y militares del Ejército en dos políticas criminales que marcaron al país, los secuestros masivos y las ejecuciones extrajudiciales. Lo hizo tras años de investigación y audiencias en las que, además, los...

Por Redacción Judicial

