Judicial
Sentencias de la JEP: las historias de las víctimas de falsos positivos en Valledupar

Retenidos con engaños, perseguidos, secuestrados, torturados, violentados por su rol político o por su pertenencia étnica. Esos son algunas de las características que halló la justicia transicional en los casos de secuestros y ejecuciones extrajudiciales por los que emitió sus primeras dos sentencias. El Espectador reconstruyó algunos de sus casos.

Gustavo Montes Arias
20 de septiembre de 2025 - 09:01 p. m.
La primera sentencia de la JEP sobre falsos positivos documentó los casos de 135 personas asesinadas por militares del Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar), y paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Más de 8.500 personas acreditadas como víctimas en toda Colombia. 135 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en el Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar). Más de 21.000 personas secuestradas en distintos sitios del país cometidos entre 1990 y 2016. Cinco grandes patrones criminales. Siete exjefes guerrilleros y 12 militares en retiro condenados. Cuatro proyectos de reparación priorizados.

Esas son algunas de las cifras que resumen las dos sentencias emitidas el pasado 16 y 18 de septiembre por la Jurisdicción Especial para...

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
