Sentencias de la JEP: las historias de las víctimas de falsos positivos en Valledupar

La primera sentencia de la JEP sobre falsos positivos documentó los casos de 135 personas asesinadas por militares del Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar), y paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Más de 8.500 personas acreditadas como víctimas en toda Colombia. 135 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en el Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar). Más de 21.000 personas secuestradas en distintos sitios del país cometidos entre 1990 y 2016. Cinco grandes patrones criminales. Siete exjefes guerrilleros y 12 militares en retiro condenados. Cuatro proyectos de reparación priorizados.

Esas son algunas de las cifras que resumen las dos sentencias emitidas el pasado 16 y 18 de septiembre por la Jurisdicción Especial para...