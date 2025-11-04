Sentencias de la JEP: las preguntas que abre la salida de la ONU del mecanismo de verificación

Roberto Vidal; Ana Ochoa y Camilo Suárez, magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), durante la lectura de la sentencia por falsos positivos (macrocaso 03), que condenó a 12 exmilitares del batallón La Popa, en Valledupar y 7 exparamilitares (izq-der). Foto: Óscar Pérez

A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le tomó más de siete años emitir sus primeras sentencias para castigar a los máximos responsables de crímenes cometidos en el conflicto armado. Pero ahora que la justicia transicional tiene sus dos primeros fallos en las manos, la verificación de su cumplimiento está en la cuerda floja. La Misión de Verificación de la ONU, que adelantaría ese trabajo, se retiró de la mesa. Ahora esa jurisdicción, por sus propios medios, tendrá que seguirle pista al cumplimiento de las sanciones. Aunque la JEP...