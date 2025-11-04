Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Sentencias de la JEP: las preguntas que abre la salida de la ONU del mecanismo de verificación

Mientras que en la esfera política unos rechazan y otros celebran que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ya no vaya a revisar el cumplimiento de las sentencias, en el plano judicial se analizan los caminos que puedan tomar las sanciones. Las preguntas por su verificación se unen a las críticas que recibieron las primeras sanciones restaurativas.

Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
05 de noviembre de 2025 - 01:55 a. m.
Roberto Vidal; Ana Ochoa y Camilo Suárez, magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), durante la lectura de la sentencia por falsos positivos (macrocaso 03), que condenó a 12 exmilitares del batallón La Popa, en Valledupar y 7 exparamilitares (izq-der).
Roberto Vidal; Ana Ochoa y Camilo Suárez, magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), durante la lectura de la sentencia por falsos positivos (macrocaso 03), que condenó a 12 exmilitares del batallón La Popa, en Valledupar y 7 exparamilitares (izq-der).
Foto: Óscar Pérez

A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le tomó más de siete años emitir sus primeras sentencias para castigar a los máximos responsables de crímenes cometidos en el conflicto armado. Pero ahora que la justicia transicional tiene sus dos primeros fallos en las manos, la verificación de su cumplimiento está en la cuerda floja. La Misión de Verificación de la ONU, que adelantaría ese trabajo, se retiró de la mesa. Ahora esa jurisdicción, por sus propios medios, tendrá que seguirle pista al cumplimiento de las sanciones. Aunque la JEP...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

JEP

Sentencias de la JEP

Farc

La Popa

Falsos positivos

ONU

Verificación

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.