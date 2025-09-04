No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
Sentencias sin fondos: la incertidumbre financiera previa a sanciones de la JEP

A mediados de este mes se conocerán las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz en dos de sus macrocasos. Las decisiones llegarán en uno de los momentos fiscales más difíciles del país y en medio de las alertas de organismos de control y entidades que temen que las sanciones se conviertan en elefantes blancos por falta de recursos.

Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
05 de septiembre de 2025 - 01:58 a. m.
Según la Contraloría, son $500.000 millones lo que necesita el Estado para cumplir las sentencias de la JEP y reparar a las víctimas.
Foto: Isabel Valdés -

Tras más de siete años de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la instancia judicial creada con el Acuerdo de Paz de 2016, está alistando todo para emitir las primeras sentencias restaurativas a máximos responsables de crímenes cometidos en el marco del conflicto armado interno. Un parteaguas en la historia jurídica de Colombia, por ser la primera decisión que, en lugar de castigar con cárcel o multas económicas a responsables de delitos, los sancionará con medidas de restauración a las víctimas.

Pero el cumplimiento...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
