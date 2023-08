Si el hijo del presidente pisa una cárcel, lo esperan para asesinarlo: defensa

Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, durante la audiencia en la que un juez debe decidir cuál es la medida de aseguramiento en contra de ambos investigados. Foto: EFE/Poder Judicial - Mauricio Dueñas Castañeda

Avanza de manera virtual la audiencia en la que un juez decidirá si envía a prisión domiciliar a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Después de que interviniera la delegada de la Procuraduría, quien le dio el visto bueno para que Petro vaya a casa por cárcel, el abogado de Petro Burgos, David Teleki, tomó la palabra.

En una corta intervención dejó claro la difícil situación que está viviendo él y su cliente. De entrada, señaló estar de acuerdo con que el hijo de presidente sea enviado a prisión domiciliara. Además, reiteró que su cliente no está siendo presionado y denunció que personas ajenas a su entorno ha intentado acercarse a él, sin explicar por qué motivo.

(Siga aquí todos los detalles de la audiencia)

“Un abogado de apellido Henao intentó contactar a Nicolás Petro, quién sabe con qué propósitos. Esto lo tendrá que estar investigando la Fiscalía. Si el hijo de Gustavo Petro pisa una cárcel, lo están esperando para asesinarlo (...) Nicolás es un elemento importante para desarticular un organización corrupta”, señaló el penalista Teleki.

En estos momentos, Nicolás Petro y Day Vásquez están retenidos en los calabozos del búnker de la Fiscalía. En ese lugar, ambos le expresaron al fiscal del caso, Mario Burgos, que están dispuestos a colaborar con la investigación que se sigue en contra de ambos. Contra el primero, por los delitos de lavado de activos e enriquecimiento ilícito, y contra la segunda, por lavado de activos y violación de datos personales.

(En contexto: Tras nueve horas de audiencia, juez no definió medida de aseguramiento contra Petro)

Durante los primeros acercamientos, el hijo del presidente aceptó que a la campaña presidencial de su padre entraron dineros irregulares y que tiene cómo probarlo. Además, confesó que recibió pagos de tres polémicos hombres: el exnarco Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro; el empresario Gabriel Hilsalca Acosta, hijo del reconocido Alfonso El Turco Hilsalca; y de Óscar Camacho, un poderoso empresario de Cúcuta.

El abogado David Teleki agregó durante la audiencia: “Es indispensable Nicolás Petro. Su voz no la pueden acallar, ni por presiones, si él va a una cárcel no duraría ni 24 horas. Hemos sido hostigados a través de redes y llamadas telefónicas, con el propósito de que no se sepa la verdad. Hay personas que no quieren que se sepa la verdad. Si él pisa una cárcel, allá lo están esperando para asesinarlo. Desde el ejecutivo no están siendo vistos con buenos ojos, sino con resquemores. Quiero denunciar públicamente que hay personas que han pretendido acceder a ellos”.

(Lea también: Las claves de la confesión de Nicolás Petro sobre la campaña de Gustavo Petro)

Luego de la intervención del abogado de Petro, fue el turno para la defensa de Day Vásquez. Para ella, la Fiscalía pidió que quedar en libertad mientras avanza la investigación en su contra. Su abogado respaldó la petición el fiscal Burgos. Sin embargo, el juez que lleva el caso pidió un receso para estudiar todas las pruebas que presentó el ente investigador y solo hasta las 6 de la tarde de este viernes se sabrá a dónde deben ir los dos investigados de este escándalo judicial.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.