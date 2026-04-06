“Sí me sacaron por la puerta de atrás”: Jorge Alberto Lemus, exdirector del DNI

Jorge Alberto Lemus renunció a la DNI hace menos de una semana, cuando aún no se conocían los audios relacionados con el caso de Papá Pitufo. Foto: El Espectador

Noticias Caracol reveló audios en los que se evidencian encuentros entre usted y el abogado Luis Felipe Ramírez, defensor de Diego Marín, prófugo en Portugal, con el objetivo de facilitar acercamientos con el “Zar” para que se entregara a las autoridades colombianas. ¿Cuántas reuniones tuvo con el abogado?

Dos. Aproximadamente dos. Creo que son dos, es lo único que puedo decir. De eso tengo la certeza, de dos.

¿Pudieron reunirse en otro contexto?

No, nunca nos reunimos por fuera de la oficina. Siempre fue en...