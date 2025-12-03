Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Si no hay articulación, va a ser muy difícil que la JEP haga su trabajo”: magistrado Raúl Sánchez

El magistrado Raúl Eduardo Sánchez, correlator del proceso sobre graves crímenes y violaciones de derechos humanos en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, habló sobre la primera audiencia de reconocimiento de responsabilidad que adelanta la justicia transicional en el marco de uno de sus casos territoriales. Dijo que, si bien están avanzando como instancia judicial, es clave la articulación con las instituciones del Estado.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
04 de diciembre de 2025 - 03:03 a. m.
El magistrado Raúl Eduardo Sánchez es el correlator del caso 05 de la JEP, que tiene enfoque territorial en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
El magistrado Raúl Eduardo Sánchez es el correlator del caso 05 de la JEP, que tiene enfoque territorial en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
Foto: JEP

El 2 y 3 de diciembre de 2025, nueve exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc, seleccionados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como máximos responsables, le dieron la cara a las más de 180.000 víctimas de graves violaciones de derechos humanos contra comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas del norte del Cauca y el Sur del Valle del Cauca.

Un paso clave para la justicia transicional, pues es la primera vez que los exguerrilleros asumen su responsabilidad en uno de los casos territoriales que investiga esa...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

JEP

Magistrado Raúl Sánchez

Farc

Cauca

Valle del Cauca

Crímenes

Derechos Humanos

Víctimas

Gobierno Nacional

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.