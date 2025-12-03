“Si no hay articulación, va a ser muy difícil que la JEP haga su trabajo”: magistrado Raúl Sánchez

El magistrado Raúl Eduardo Sánchez es el correlator del caso 05 de la JEP, que tiene enfoque territorial en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Foto: JEP

El 2 y 3 de diciembre de 2025, nueve exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc, seleccionados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como máximos responsables, le dieron la cara a las más de 180.000 víctimas de graves violaciones de derechos humanos contra comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas del norte del Cauca y el Sur del Valle del Cauca.

Un paso clave para la justicia transicional, pues es la primera vez que los exguerrilleros asumen su responsabilidad en uno de los casos territoriales que investiga esa...