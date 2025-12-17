Logo El Espectador
Judicial
Siete horas sin refuerzos: así fue el hostigamiento armado en Buenos Aires (Cauca)

Con solo 15 uniformados, la estación de Policía de Buenos Aires resistió durante cerca de siete horas un ataque armado sin refuerzos oportunos. Aunque el Ejército atribuyó el retraso aéreo a condiciones meteorológicas, el exalcalde del municipio, Clemente Lucumí, señaló que la situación se hubiera podido evitar si se hubieran atendido las alertas de riesgo.

Redacción Judicial
18 de diciembre de 2025 - 01:40 a. m.
El hostigamiento atribuido a las disidencias de alias “Iván Mordisco” inició a las 6 de la mañana y se extendió hasta las 3 de la tarde del pasado 16 de diciembre.
Foto: Alcaldía de Buenos Aires

La cabecera municipal de Buenos Aires (Cauca) queda a una hora exacta por tierra de la portería de la Tercera Brigada del Ejército, en Cali (Valle del Cauca). Aun así, la comunidad señaló que el refuerzo a los 15 uniformados que se encontraban ese día en la estación de Policía llegó luego de siete horas de hostigamientos, en los que ocho policías resultaron heridos. Además, se registró el desplazamiento de familias y la destrucción del edificio donde funcionaban la sede del Banco Agrario, la estación de Policía, la Alcaldía y 15 casas que se...

Jorge López(60581)Hace 4 minutos
La eficiencia de las Fuerzas Armadas domesticadas por el Gobierno Petro
