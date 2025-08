Sentencia de Uribe hoy: ¿cuál puede ser la pena y qué puede pasar en la audiencia?

La jueza Sandra Liliana Heredia dará a conocer este viernes el monto de la pena contra el expresidente Uribe. Foto: El Espectador

Cuatro días después de que la jueza 44 penal de Bogotá leyera el sentido de fallo condenatorio contra Álvaro Uribe Vélez en una histórica audiencia, hoy las partes tienen una nueva cita en los juzgados de Paloquemao de Bogotá.

A las dos de la tarde de este viernes 1 de agosto está citada la diligencia judicial en la que se espera que la togada Sandra Liliana Heredia termine de resolver esta primera instancia del caso contra el expresidente.

¿Cuál es la sentencia contra Álvaro Uribe Vélez?

Entre los temas que se van a definir, hay tres claves. El primero, la jueza leerá y explicará cuál es el monto de la pena contra Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Esto se llama la individualización de la pena.

En ambos casos, el expresidente ya fue declarado culpable. Por el tipo de crímenes, y según el penalista Francisco Bernate, la pena podría ser de entre 12 y 24 años de prisión, además de una multa económica.

¿Uribe puede ir a la cárcel?

El segundo tema que podría definir hoy la jueza es si Uribe debe pagar la pena en la cárcel. Como ya se sabe, durante la audiencia del pasado 28 de julio en la que se supo en sentido del fallo condenatorio, Heredia planteó la idea de que el expresidente pague la sentencia en prisión domiciliaria y no en un centro de reclusión.

Hoy será clave lo que digan Heredia y las partes del caso, pues en la cita de hoy también se definirá este asunto. Sin embargo, también es posible que esa medida no se haga efectiva este mismo viernes, por dos razones: la primera, la defensa puede apelar la decisión de Heredia sobre el centro de reclusión y el tema pasaría al Tribunal Superior de Bogotá. Y segundo, porque, mientras no se resuelva ese recurso, la medida puede quedar suspendida.

Uribe va a apelar

El tercer y último tema que se definirá hoy es la apelación. Los abogados de Uribe ya anunciaron que lo van a hacer contra toda la decisión de Heredia que encontró culpable al expresidente. La intensión de presentar este recurso también será formalizado este viernes y la defensa tendrá hasta el próximo 11 de agosto para entregarla formalmente. Ese asunto tendrá que resolverlo el Tribunal Superior de Bogotá.

Según las cuentas de las partes, esa instancia judicial tiene hasta el 8 de octubre de 2025 para resolver el recurso. Si no lo hace, el caso prescribe, y el proceso debe cerrarse sin que haya una sentencia en firme. Otro escenario que podría definirse hoy mismo es que la medida de aseguramiento no se puede realizar, hasta que el Tribunal no resuelva esa segunda instancia.

Por ahora solo queda esperar la decisión de la jueza Heredia y cómo se va decantando la decisión de la medida privativa de libertad contra el expresidente, que fue encontrado culpable de haber manipulado testigos para que hablaran a su favor ante la Corte Suprema de Justicia y en contra del senador Iván Cepeda.

