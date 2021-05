Sigue la tensión en Yumbo: Alcaldía del municipio es atacada con piedras

Desde la noche del pasado domingo 16 de mayo, el municipio de Yumbo ha sido escenario de hechos violentos y enfrentamientos con la fuerza pública. El alcalde de la ciudad le exigió al Gobierno nacional “que sea responsable” e inicie de manera inmediata las negociaciones con el Comité del Paro.

No cesa la violencia en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca). Desde la noche del pasado domingo 16 de mayo y hasta la madrugada de este lunes, la ciudad ha sido epicentro de convulsionadas manifestaciones y violentos enfrentamientos con la fuerza pública que han dejado lamentables consecuencias. El alcalde, Jhon Jairo Santamaría, confirmó la muerte de un hombre de 32 años y alrededor de 16 personas heridas durante la jornada de anoche. (Lea también: Violencia se desató en Yumbo, Valle del Cauca, antes de iniciar diálogos con manifestantes)

Sin embargo, al parecer, el municipio no ha regresado a la calma. Videos aficionados captados por ciudadanos dan cuenta de que en la tarde de este lunes festivo, varias personas han arremetido contra las instalaciones de la Alcaldía de Yumbo donde también está ubicado el Concejo de la ciudad. En el material audiovisual se puede evidenciar que algunas personas están lanzado piedras hacia la infraestructura mientras militares van llegando paulatinamente al lugar.

#17May #Colombia #Vandalismo

Actos vándalicos en la Alcaldía y sede del Concejo de Yumbo, Valle. En otro punto de la ciudad, el Ejércitoque apagó incendio provocado por encapuchados, en estación en la que se almacenan tanques de combustible. pic.twitter.com/M3B3DThGAk

@BLUPacifico

En la madrugada de este lunes, varias personas que protagonizaron los disturbios ya habían tratado de vandalizar el edificio de la Alcaldía, sin éxito. Pero lograron quemar un CAI de la Policía y atacaron con piedras la vivienda del alcalde. El Esmad de la Policía intervino para tratar de contrarrestar estas acciones, pero la situación, lejos de mejorar, se complicó aún más. De hecho, varios ciudadanos, a través de sus redes sociales, han denunciado excesos y vulneración de los derechos humanos por parte de los agentes del Estado.

Según el reporte más reciente del Hospital La Buena Esperanza de Yumbo, con corte de las 3:00 de la tarde de este lunes 17 de mayo, 12 pacientes han sido remitidos a entidades de mayor complejidad en la ciudad de Cali, seis personas están en observación, cinco de los atendidos ya fueron dados de alta y a seis más se les dio salida voluntaria. Mientras tanto, en diferentes puntos de la ciudad se siguen presentando enfrentamientos entre manifestantes y hombres del Esmad que reaccionan con gases lacrimógenos y aturdidoras.

La situación en la ciudad es bastante compleja. A través de las redes sociales, ciudadanos reportaron que en la tarde de este lunes, encapuchados trataron de incendiar la subestación de gasolina Primax, mientras un grupo de personas tiene bloqueada la vía. Además, también se han conocido dramáticos videos en los que se registra la grave afectación que están sufriendo las personas que se encuentran detenidas en la Mega Estación de Policía de Yumbo, por cuenta de los gases lacrimógenos lanzados en las inmediaciones de este lugar.

Están tratando de quemar la sub-estación de combustibles de Primax en Yumbo.

Familiares de una de las personas capturadas envía video, en donde los manifestantes retenidos se afectan por los gases lacrimógenos lanzados en inmediaciones de la Mega Estación de Yumbo, en el Valle del Cauca. #ParoNacional17M

Reporta:@TodosporCali_

Ante los constantes enfrentamientos que se vienen presentando en la ciudad, el alcalde Jhon Jairo Santamaría, publicó un video a través de las redes sociales de la entidad, en el que le exige al Gobierno nacional agilizar las negociaciones con el Comité del Paro. “Como yumbeño me duele lo que está pasando en nuestro municipio, me duelen los muertos que desafortunadamente están cayendo, los heridos. Me duelen esas familias que hoy están llorando a sus familiares, por eso quiero exigirle al Gobierno nacional que detenga ya esta situación de violencia y agresión contra mi comunidad”, expresó.

El mandatario local agradeció a los organismos internacionales que han llegado al municipio para brindar garantías a la libre expresión en la protesta, les hizo un llamado a los ciudadanos de no perturbar el orden público y le pidió responsabilidad al Gobierno. “Gobierno nacional, siéntese ya a debatir esos puntos y exigencias que les están haciendo, sean responsables porque nosotros los tumbemos somos los que estamos pagando esa situación de orgullo que se está manejando en el Gobierno nacional. Le exijo que se sienten ya, que definan esa situación y saquen a nuestro pueblo de ese problema que ha sido causado por ustedes”, concluyó.