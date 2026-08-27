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Sin botón de pánico ni valoración de riesgo: las fallas detrás del feminicidio en La Modelo

El pasado 22 de agosto, María Hernández Morales fue asesinada, al parecer, por quien era su esposo que ya cargaba una condena por tentativa de homicidio. El Espectador conoció detalles que dejan en evidencia el fracaso de las rutas para garantizar su seguridad: no había botones de pánico ni tampoco señalización con líneas de emergencia.

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Redacción Judicial
27 de agosto de 2026 - 11:00 a. m.
El pasado 22 de agosto, María Hernández Morales fue asesinada, al parecer, por quien era su esposo que ya cargaba una condena por tentativa de homicidio.
El pasado 22 de agosto, María Hernández Morales fue asesinada, al parecer, por quien era su esposo que ya cargaba una condena por tentativa de homicidio.
Foto: Óscar Pérez

María Hernández Morales sonrió un poco para la fotografía de registro de ingreso de visitas a la cárcel La Modelo. El sábado 22 de agosto se preparó como siempre para llegar a tiempo hasta la localidad de Puente Aranda en Bogotá, donde está ubicado el penal. A las 9:28 de la mañana, entró a la cárcel para cumplir la cita con quien llamaba esposo. Adentro, en el pabellón 13, en su celda, la estaba esperando William Rafael Martínez Alvarino, quien la asesinaría ese día de visita familiar.

María, sin signos vitales, fue encontrada en la celda...

Por Redacción Judicial

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