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La polémica mención a Jorge Enrique Pizano, sin defensa, en fallo de la Corte Suprema

El papel de Jorge Enrique Pizano en Odebrecht fue determinante: advirtió irregularidades y dejó pruebas del esquema de contratación ilegal. Sus denuncias lo volvieron incómodo y murió en 2018 en circunstancias que siguen sin ser claras para su familia. Aun así, la Corte Suprema lo señaló en un fallo, pero él nunca fue imputado ni pudo defenderse en ese caso.

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Ana Sofía Montes y María José Medellín Cano
06 de abril de 2026 - 02:41 a. m.
Murió en noviembre de 2018, siendo testigo clave en el caso Odebrecht.
Murió en noviembre de 2018, siendo testigo clave en el caso Odebrecht.

Jorge Enrique Pizano Callejas luchó hasta el cansancio por demostrar su inocencia. Sin importar un cáncer que lo agobiaba y que tenía a medio mundo encima, fue ante varias autoridades a contar su verdad y a evitar que lo convirtieran en “chivo expiatorio” del caso Odebrecht en Colombia. Aunque la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez anunció en octubre de 2017 que le imputaría cargos por su supuesta participación en un entramado de corrupción mientras fue gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá en 2009, la diligencia jamás ocurrió. Pasó...

Por Ana Sofía Montes

Por María José Medellín Cano

Estudió comunicación social en la Javeriana. Hizo sus prácticas en El Espectador y luego se desempeñó durante dos años como reportera judicial, desarrollando temas relacionados con las altas cortes y escándalos de corrupción como el de Odebrecht. Actualmente, es la editora de la Sección Judicial.@Majomedellincmmedellin@elespectador.com
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