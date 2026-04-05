La polémica mención a Jorge Enrique Pizano, sin defensa, en fallo de la Corte Suprema

Murió en noviembre de 2018, siendo testigo clave en el caso Odebrecht.
Jorge Enrique Pizano Callejas luchó hasta el cansancio por demostrar su inocencia. Sin importar un cáncer que lo agobiaba y que tenía a medio mundo encima, fue ante varias autoridades a contar su verdad y a evitar que lo convirtieran en “chivo expiatorio” del caso Odebrecht en Colombia. Aunque la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez anunció en octubre de 2017 que le imputaría cargos por su supuesta participación en un entramado de corrupción mientras fue gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá en 2009, la diligencia jamás ocurrió. Pasó...
Por Ana Sofía Montes
Por María José Medellín Cano
Estudió comunicación social en la Javeriana. Hizo sus prácticas en El Espectador y luego se desempeñó durante dos años como reportera judicial, desarrollando temas relacionados con las altas cortes y escándalos de corrupción como el de Odebrecht. Actualmente, es la editora de la Sección Judicial.@Majomedellincmmedellin@elespectador.com
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