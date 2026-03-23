Sin rastro del profesor Daniel Higuita: su familia denuncia abandono en la búsqueda

El profesor Daniel Higuita desapareció el pasado 19 de noviembre de 2025 en el municipio de Uramita (Antioquia). Foto: Archivo prticular

La familia de Daniel Higuita lleva 124 días sobreviviendo entre la incertidumbre y el dolor. Flotan en el vacío de no encontrar respuestas a sus preguntas: ¿Dónde está? ¿Por qué desapareció? Hace cuatro meses que no saben nada sobre Daniel, ni siquiera una pista. Hablan de él, a veces en pasado, pero sobre todo en presente, porque tienen la esperanza intacta de encontrarlo. En esa mezcla de sentimientos, sus familiares han encontrado espacio para la indignación y la rabia. Han tenido que asumir la búsqueda solos porque se encontraron con un...