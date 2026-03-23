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Sin rastro del profesor Daniel Higuita: su familia denuncia abandono en la búsqueda

Desde hace cuatro meses el profesor Daniel Higuita está desaparecido. La última vez que lo vieron fue en Uramita, zona rural de Antioquia controlada por grupos armados. Su familia lo busca por sus propios medios ante la inacción de las autoridades y mantienen la esperanza frente a un sistema que ve a Higuita como un número más.

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Paulina Mesa Loaiza
Paulina Mesa Loaiza
23 de marzo de 2026 - 01:00 p. m.
El profesor Daniel Higuita desapareció el pasado 19 de noviembre de 2025 en el municipio de Uramita (Antioquia).
El profesor Daniel Higuita desapareció el pasado 19 de noviembre de 2025 en el municipio de Uramita (Antioquia).
Foto: Archivo prticular

La familia de Daniel Higuita lleva 124 días sobreviviendo entre la incertidumbre y el dolor. Flotan en el vacío de no encontrar respuestas a sus preguntas: ¿Dónde está? ¿Por qué desapareció? Hace cuatro meses que no saben nada sobre Daniel, ni siquiera una pista. Hablan de él, a veces en pasado, pero sobre todo en presente, porque tienen la esperanza intacta de encontrarlo. En esa mezcla de sentimientos, sus familiares han encontrado espacio para la indignación y la rabia. Han tenido que asumir la búsqueda solos porque se encontraron con un...

Paulina Mesa Loaiza

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
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