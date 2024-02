“Sin una Fiscalía eficaz, la fuerza pública no alcanzará resultados”: Mindefensa. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Mientras las votaciones para cambio de fiscal sigue siendo uno de los puntos centrales de la discusión política y judicial del país, el ministro de Defensa Iván Velásquez, habló sobre la importancia que tiene la Fiscalía para combatir la inseguridad en el país y destacó la necesidad de una respuesta eficaz por parte de esa entidad. La elección para fiscal, que está entre Ángela María Buitrago; Amelia Pérez; y Luz Adriana Camargo, quedó para el próximo 22 de febrero.

La declaración la hizo Velásquez durante la Cumbre de Gobernadores organizada por la Federación Nacional de Departamentos, en la que explicó que la articulación entre la fuerza pública y la justicia es primordial para alcanzar los resultados esperados en la lucha contra la criminalidad. “Sin una Fiscalía eficiente, las acciones de la fuerza pública no van a tener el resultado querido”, expreso.

En este sentido, el ministro lanzó una crítica al fiscal Francisco Barbosa, quien deja su cargo el próximo 12 de febrero, porque la falta de respuesta de esa entidad en la identificación de responsables no ha permitido que se desarticulen las organizaciones. “Sin una Fiscalía eficaz, las acciones de fuerza pública tampoco van a alcanzar el resultado querido, lo decía examinando solo un tema del que todavía no he podido obtener respuesta, y es si en el 2022 se incautaron más de 670 toneladas de cocaína y en el 2023 se incautaron más de 750 toneladas de cocaína dónde están las estructuras propietarias de esas más de 1.300 toneladas. Podemos dedicarnos a incautar, pero si no se desarticulan las organizaciones va a ser una actividad permanente”, dijo el ministro de Defensa

Por otro lado, el ministro de Defensa explicó que durante los primeros 37 días del año, en comparación con el año anterior, se redujeron distintos delitos como el homicidio intencional en 4.5%, el hurto a personas en 19.9% y el abigeato en 75%. “Vamos avanzando en estrategias para enfrentar la criminalidad, los apoyos que ustedes desde sus administraciones pueden darnos son muy valiosos, les he afirmado la necesidad de un trabajo conjunto articulado de la Nación con el territorio, por ese camino podremos propiciar mayores niveles de seguridad” expreso.

