Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNRGD, citado a declarar por la Corte Suprema

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD. Foto: UNGRD

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema acaba de citar al exsubdirector de la UNGRD Sneyder Augusto Pinilla. La diligencia fue programada en medio de las indagaciones que se adelanta en la alta corte por presuntos hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNRGD) y en el que fueron mencionados los congresistas Iván Name y Andrés Calle.

Pinilla fue citado para el próximo 5 de junio en el despacho del magistrado Francisco Farfán. Esta decisión del alto tribunal coincide con la citación que también tenía Pinilla, hoy (28 de mayo) en la Fiscalía en la que busca recibir beneficios judiciales a cambio de información sobre posibles hechos de corrupción durante su administración. Se espera que la próxima semana López y Pinilla sean citados a interrogatorio.

En la mañana y la tarde de este martes también asistieron al búnker de la Fiscalía Olmedo López, exdirector de la unidad y el contratista Luis Eduardo López en búsqueda de lo mismo: entregar información a cambio de una inmunidad penal. Sin embargo, la Fiscalía tendrá que valorar si la información entregada por estos tres hombres tiene fundamento probatorio para implicar a otras personas.

De acuerdo con Pinilla, ambos legisladores habrían recibido un total de $4.000 millones para agilizar las reformas del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. El exsubdirector fue más allá y aseguró que él mismo le entregó a Calle un soborno de $1.000 millones en su apartamento en Montería. El presidente de la Cámara, por su parte, negó su vínculo con el contrato de los carrotanques y con cualquier otra “actividad similar”.

Por su parte, el congresista Name, dice Pinilla, habría recibido $3.000 millones. Es en medio de este asunto que aparece el nombre de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones. Según el exsubdirector, fue ella quien entregó el dinero a su copartidario del Partido Verde, Iván Name. No obstante, el presidente del Senado ha dicho que no conoce a Pinilla y que está dispuesto a limpiar su nombre ante la justicia.

El pasado 7 de mayo, ante la plenaria del Senado, Name señaló que no se dejará “derribar por infamias”. A raíz de estas acusaciones, el presidente Petro le pidió el pasado 3 de mayo la renuncia a Ortiz y su salida del gobierno se concretó esta semana que termina. La exconsejera, por ahora, ha guardado silencio. A su vez, Calle también ha negado tajantemente los señalamientos del exsubdirector Pinilla.

El exsubdirector Pinilla ha dicho, hasta ahora, que recibió órdenes de Olmedo López, las cuales el exdirector, supuestamente, no quería seguir, pues se trataba de una “política de Estado”. El pasado 2 de mayo, en entrevista con revista Semana, Pinilla le pidió a López “que rompa su silencio”.

