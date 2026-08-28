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Soat: El fallo que busca poner en cintura a las autoridades por seguros falsificados

La compra del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito por internet debería ser cuestión de minutos, pero para miles de colombianos se ha convertido en una trampa. Una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de revelar la magnitud de las estafas para adquirir el Soat y puso en la mira a las autoridades por no haber actuado a tiempo.

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Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
29 de agosto de 2026 - 01:13 a. m.
Una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de revelar la magnitud de las estafas para adquirir el Soat y puso en la mira a las autoridades por no haber actuado a tiempo.
Una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de revelar la magnitud de las estafas para adquirir el Soat y puso en la mira a las autoridades por no haber actuado a tiempo.
Foto: archivo

En Colombia, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) es una de las condiciones mínimas para poder conducir cualquier vehículo por las vías del país. No es un documento menor, pues se expide, dentro de otras cosas, con el fin de asegurar la atención, de manera inmediata e incondicional, de las víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones físicas o hasta la muerte. Aunque adquirirlo no es difícil, pues lo venden en supermercados, aseguradoras, bancos y en línea, se ha convertido en un dolor de cabeza para miles de...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
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