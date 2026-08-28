Soat: El fallo que busca poner en cintura a las autoridades por seguros falsificados

Una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de revelar la magnitud de las estafas para adquirir el Soat y puso en la mira a las autoridades por no haber actuado a tiempo. Foto: archivo

En Colombia, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) es una de las condiciones mínimas para poder conducir cualquier vehículo por las vías del país. No es un documento menor, pues se expide, dentro de otras cosas, con el fin de asegurar la atención, de manera inmediata e incondicional, de las víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones físicas o hasta la muerte. Aunque adquirirlo no es difícil, pues lo venden en supermercados, aseguradoras, bancos y en línea, se ha convertido en un dolor de cabeza para miles de...