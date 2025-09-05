Sobrevivientes del paramilitarismo en La Dorada conmemoran a los asesinados y desaparecidos

Sobrevivientes del conflicto en La Dorada conmemoran a los asesinados y desaparecidos Foto: Unidad para las Víc

Más de 800 víctimas del paramilitarismo en La Dorada fueron homenajeadas con una placa conmemorativa instalada en el Parque Santander del municipio, como parte de las medidas de reparación integral ordenadas por el Tribunal de Justicia y Paz.

El acto fue liderado por la Unidad para las Víctimas y contó con la presencia de autoridades locales y regionales. La ceremonia, realizada el 30 de agosto y al que asistieron más de 200 sobrevivientes, reconoció el sufrimiento causado por las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, bajo el mando de Ramón Isaza, responsables de graves violaciones a los derechos humanos en esta región entre finales de los años noventa y comienzos de los 2000.

Durante el evento, se recordó que en esas décadas la comunidad enfrentó desplazamientos forzados, homicidios selectivos, amenazas, desapariciones y confinamientos, hechos que fueron documentados por el Tribunal en el marco del proceso de Justicia y Paz.

Una de las voces más sentidas fue la de Betty Mejía, reconocida como víctima por la justicia transicional tras haber perdido a sus hijos, asesinados y desaparecidos por ese grupo armado. “Más de 20 años esperé para este momento. Quiero dedicarles esta placa a ellos, quienes nunca me han abandonado y me han dado la fuerza para buscar justicia y verdad”, manifestó.

La placa instalada en el corazón del municipio lleva inscrita la frase: “Para que nunca olvidemos nuestro pasado. En memoria a las víctimas del conflicto armado en La Dorada, Caldas, y en reconocimiento a la resiliencia de las familias, que honran con amor el recuerdo de sus seres queridos”.

La directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Eje Cafetero, Alexandra Ramírez Leal, señaló que este homenaje simboliza un paso en la reparación colectiva: “Les decimos a las víctimas que sus vidas, sus historias y su dolor son importantes. No están solas. Este es un reconocimiento a su resiliencia y a su inquebrantable espíritu de lucha”.

El evento también fue acompañado por la Gobernación de Caldas, la Alcaldía de La Dorada, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y representantes de la Mesa de Víctimas, quienes resaltaron la valentía de las comunidades en la búsqueda de justicia durante más de 25 años.

