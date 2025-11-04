Logo El Espectador
Soldados secuestrados en La Macarena (Meta) fueron entregados a la Defensoría

Los dos uniformados, quienes fueron entregados a un sacerdote y luego secuestrados de nuevo, ya están con las autoridades. Esto se sabe.

Redacción Judicial
05 de noviembre de 2025 - 02:15 a. m.
Se trata de los uniformados Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí. Habían sido entregados a un sacerdote y mientras esperaban ser recogidos, la comunidad volvió a llevárselos.
Foto: Defensoríad
Los soldados Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, secuestrados el pasado 3 de noviembre en medio de una asonada en La Macarena (Meta), ya fueron liberados y entregados a la Defensoría del Pueblo. Los uniformados habían sido liberados más temprano este martes, pero la comunidad volvió a llevárselos.

La liberación de los dos soldados fue confirmada por la propia defensora del Pueblo, Iris Marín. A través de su cuenta de X, la funcionaria aseguró que “se encuentran en buen estado y en camino para encontrarse con sus seres queridos”.

La liberación definitiva de los dos soldados se da después de que cerca del medio día de este martes los uniformados, fueran dejados en libertad y secuestrados nuevamente. Fuentes del Ejército le confirmaron a El Espectador que los uniformados estaban a la espera de ser recogidos por un grupo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) que se dirigía hacia el lugar donde estaban.

Según conoció este diario, los soldados fueron abandonados en un paraje, aproximadamente a 22 km del sitio donde fueron secuestrados, y fueron entregados a un sacerdote cuando la comunidad volvió a recogerlos y se los llevó.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

