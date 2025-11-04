Soldados secuestrados en La Macarena (Meta) fueron entregados a la Defensoría

Se trata de los uniformados Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí. Habían sido entregados a un sacerdote y mientras esperaban ser recogidos, la comunidad volvió a llevárselos. Foto: Defensoríad

Los soldados Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, secuestrados el pasado 3 de noviembre en medio de una asonada en La Macarena (Meta), ya fueron liberados y entregados a la Defensoría del Pueblo. Los uniformados habían sido liberados más temprano este martes, pero la comunidad volvió a llevárselos.

La liberación de los dos soldados fue confirmada por la propia defensora del Pueblo, Iris Marín. A través de su cuenta de X, la funcionaria aseguró que “se encuentran en buen estado y en camino para encontrarse con sus seres queridos”.

Los soldados profesionales Ángel Humberto González y Edgar Mina Carabalí fueron entregados a una delegación de @DefensoriaCol de nuestra regional en Caquetá.



La liberación definitiva de los dos soldados se da después de que cerca del medio día de este martes los uniformados, fueran dejados en libertad y secuestrados nuevamente. Fuentes del Ejército le confirmaron a El Espectador que los uniformados estaban a la espera de ser recogidos por un grupo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) que se dirigía hacia el lugar donde estaban.

Según conoció este diario, los soldados fueron abandonados en un paraje, aproximadamente a 22 km del sitio donde fueron secuestrados, y fueron entregados a un sacerdote cuando la comunidad volvió a recogerlos y se los llevó.

