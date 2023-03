Soy el único responsable de las acciones en Pozos, Caquetá: Presidente Petro

"Yo soy el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares. Soy el único responsable de las acciones en los Pozos, Caquetá", presidente Gustavo Petro Foto: AFP - HANDOUT

“Yo soy el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares. Soy el único responsable de las acciones en los Pozos, Caquetá”. El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta oficial de Twitter, asumió responsabilidad por el secuestro de 79 policías ocurrido durante la primera semana de marzo en San Vicente del Caguán en Caquetá. El jefe de Estado trinó luego de que en la tarde de este jueves se conociera que la Justicia Penal Militar ordenó la captura del coronel Javier Castro, comandante de Policía en Caquetá, por posible omisión de apoyo.

Fue el juez 131 penal militar que ordenó la captura del oficial quien había sido citado a indagatoria días atrás, pero no asistió ni dio a conocer el motivo de su falta a la diligencia. Con ese antecedente, el juez ordenó su captura con fines de indagatoria. La Fiscalía Penal Militar y Policial, por su parte, anunció que no tienen injerencia sobre las decisiones adoptadas por el juzgado que tiene sede en Florencia (Caquetá).

Sobre el secuestro de los uniformados que se produjo en medio de una manifestación campesina contra la petrolera Esmerald Energy, tanto la Procuraduría como la Fiscalía ya abrieron indagaciones para verificar si la institución no les brindó apoyo ni refuerzos a los policías que fueron privados de su libertad durante dos días. Además de la retención de los uniformados, las manifestaciones dejaron un policía y un campesino muerto.

El general Henry Sanabria, director de la Policía, en la tarde de este jueves le dijo a Noticias Caracol que, para posibilitar la liberación de los 79 policías retenidos, los voceros de los manifestantes presionaron al ministro del Interior, Alfonso Prada, para que no usara la palabra “secuestro” en el acta de entrega. De acuerdo con el oficial, los manifestantes “supeditaron la entrega de los policías a que el señor presidente fuera y eso no iba a pasar. Y que, si en el documento del protocolo de entrega no quitaban la palabra secuestro, no los entregaban”.

El oficial reseñó que el ministro Prada accedió a esa situación y la consideró como un acto de valentía de su parte. Además, señaló que: “lo que pasa es que el señor ministro en su momento fue de alguna manera constreñido por estas personas”. No obstante, el jefe de la cartera sin generar controversia le salió al paso a esa declaración. Prada aclaró que no estuvo secuestrado, contrario a la idea que había quedado en el ambiente cuando Sanabria habló de canje.

“Si ustedes escuchan con claridad la declaración del señor director general de la Policía, Sanabria dice literalmente que los altos funcionarios no estuvieron secuestrados”, dijo el ministro. Añadió que mientras ocurría la detención se pudo desplazar sin ningún tipo de restricción y hasta “por las noches dormí en el batallón de cazadores del Ejército, en San Vicente del Caguán”. El funcionario, contradijo el comentario de que hubo un “canje” y dijo que solo se cumplió una condición para que los uniformados fueran liberados.

“Fue un requisito obligatorio para que entregaran a los policías”, dijo el ministro. Afirmó que el resto de compañeros de gabinete (Minas, Transporte y Ambiente) se quedaron allí trabajando. Por último, no entró a profundizar sobre lo ocurrido en ese momento, pues señaló que serán las autoridades judiciales las que juzguen y se pronuncien sobre lo ocurrido.

