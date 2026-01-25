Logo El Espectador
“Soy un sobreviviente de Dololed”: la historia detrás de la primera condena por el caso

Un juzgado de Bucaramanga condenó en primera instancia a laboratorio Pronabell, productor de Dololed, por contener diclofenaco oculto. Es la primera vez que la justicia colombiana reconoce la responsabilidad de esta compañía en este sonado caso. El Espectador reconstruye la historia de José Gregorio Uribe, víctima acreditada en el expediente.

Juan David Laverde Palma y María José Medellín Cano
25 de enero de 2026 - 12:57 p. m.
José Gregorio Uribe Acelas le ganó la primera pelea judicial al laboratorio Pronabell, que producía el medicamento Dololed, pues su consumo lo tuvo al borde de la muerte.
Foto: Camilo Suárez

José Gregorio Uribe Acelas tiene 58 años, una angustia que le atenaza el alma cada día y la certeza de que sobrevivió de milagro al Dololed. El supuesto fitoterapéutico natural a base de caléndula, como rezaba su publicidad, que se vendía en las calles como pan caliente para espantar todo tipo de dolores, estuvo a punto de matarlo. Tras aquel incidente, casi mortal, la palabra Dololed se convirtió para José Gregorio en la encarnación del miedo. Uno silencioso, persistente, que se instaló en su rutina y en la forma en que volvió a habitar su...

Por Juan David Laverde Palma

Periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Periodista y magíster en Estudios Políticos.@jdlaverde9jdlaverde@caracoltv.com.co

Por María José Medellín Cano

Estudió comunicación social en la Javeriana. Hizo sus prácticas en El Espectador y luego se desempeñó durante dos años como reportera judicial, desarrollando temas relacionados con las altas cortes y escándalos de corrupción como el de Odebrecht. Actualmente, es la editora de la Sección Judicial.@Majomedellincmmedellin@elespectador.com
Gilberto Aranzazu Marulanda(51893)Hace 31 segundos
La firma De la Espriella Lawyers es la abogada del laboratorio Pronabell? Me suena ese apellido...
