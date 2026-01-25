“Soy un sobreviviente de Dololed”: la historia detrás de la primera condena por el caso

José Gregorio Uribe Acelas le ganó la primera pelea judicial al laboratorio Pronabell, que producía el medicamento Dololed, pues su consumo lo tuvo al borde de la muerte. Foto: Camilo Suárez

José Gregorio Uribe Acelas tiene 58 años, una angustia que le atenaza el alma cada día y la certeza de que sobrevivió de milagro al Dololed. El supuesto fitoterapéutico natural a base de caléndula, como rezaba su publicidad, que se vendía en las calles como pan caliente para espantar todo tipo de dolores, estuvo a punto de matarlo. Tras aquel incidente, casi mortal, la palabra Dololed se convirtió para José Gregorio en la encarnación del miedo. Uno silencioso, persistente, que se instaló en su rutina y en la forma en que volvió a habitar su...