Judicial
“Soy víctima de un Estado y de un médico negligente, pero no de la vanidad”: Lorena Beltrán

La periodista Lorena Beltrán es una de las activistas más visibles de la lucha para que las cirugías plásticas en Colombia sean reguladas. Víctima de un médico que deformó sus senos, la reportera habló sobre una solicitud de restricción en su contra que pidió Ismael Romero Pérez, uno de los médicos que expuso años atrás por presuntas irregularidades en sus títulos.

Valentina Gutiérrez Restrepo
12 de febrero de 2026 - 12:10 a. m.
Lorena Beltrán Rodríguez señaló que esta última solicitud de restricción en su contra es acoso judicial transnacional.
Foto: Archivo Particular

En un intento por alejarse del acoso judicial del que ha sido víctima durante 10 años, la periodista Lorena Beltrán se exilió en septiembre de 2025. Pero allí, en la dirección de su nuevo hogar, que por seguridad debía ser reservada, recibió la noticia de que Ismael Romero Pérez había pedido una orden de restricción en su contra. Este hombre, que vive en Estados Unidos como ella, es uno de los 42 médicos que la periodista denunció a través de reportajes por presuntamente no cumplir los requerimientos para hacer cirugías estéticas. En...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

UnaVezMás (22193)Hace 4 minutos
Lorena, eres una mujer muy valiente. Gracias por hacer visible esto. Que el Dios de la Vida te recompense por todos tus sufrimientos y que encuentres la Paz que tanto anhelas.
