Suman ocho los ataques contra la fuerza pública este 7 de agosto, según Mindefensa

AME1618. BOGOTÁ (COLOMBIA), 16/06/2026.- El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez (d), habla junto al registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, en la activación del Puesto de Mando Unificado (PMU) para garantizar la seguridad, control y transparencia de la segunda vuelta presidencial, este martes, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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A pocos minutos de que se posesione como presidente Abelardo de La Espriella, el saliente ministro de Defensa, Pedro Sénchez, hizo un balance en materia de orden público.

De acuerdo con el alto funcionario se presentaron ocho ataques contra la fuerza pública tres en Cauca, dos en Antioquia; y uno Norte de Santander, Tolima, Huila y César. Hasta el momento se reporta un herido y ningún muerto.

Durante el Puesto de Mando Unificado (PMU) Sánchez destacó que ninguno de estos hechos se perpetraron en el Valle del Cauca, donde el nuevo presidente tomará las riendas del país.

Además, Sánchez pidió a los miembros de la fuerza pública no bajar la guardia y mantenerse en alerta ante una eventual acción de los grupos criminales.

Según un reporte del Ministerio de Defensa conocido por este diario, los hechos ocurrieron así. En Caldono, Cauca, se presentaron disparos contra la estación de la Policía por parte de integrantes de las disidencias de alias “Iván Mordisco”.

En ese mismo departamento, en el municipio de López de Micay,se reportaron disparos contra instalaciones del Batallón de Infantería N.56 del Ejército. Posteriormente, se reportó un ataque con dron, pero tampoco dejó afectaciones.

En Guadalupe (Antioquia), fueron lanzados artefactos explosivos por medio de un dron contra la estación de Policía Porce. En Ituango, en ese departamento, fue encontrado un cilindro pintado con los colores de la bandera de Colombia y las siglas de FARC.

En Planadas (Tolima), fueron lanzados tres artefactos explosivos a través de un dron contra el Batallón de Operaciones Terrestres No. 18 del Ejército Nacional. “Solamente daños a la infraestructura”, dice el reporte, sin especificar qué infraestructura fue afectada.

En Teruel (Huila), lanzaron un artefacto explosivo, por medio de un dron, contra las instalaciones de la alcaldía municipal, donde funciona la estación de Policía Teruel. Un civil quedó lesionado.

En Fortul (Arauca), lanzaron un artefacto explosivo, contra el Batallón Energético No. 14 del Ejército Nacional, pero no generó afectaciones al personal militar.

En Pelaya, Cesar, hubo un ataque armado contra militares que realizaban actividades de registro y control en el peaje La Floresta. No se reportaron heridos.

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