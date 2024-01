Suspenden a abogado que presionó a Aida Merlano para no declarar contra los Char

Aida Merlano fue condenada por la Corte Suprema por corrupción electoral. Foto: Archivo Particular

La Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá acaba de suspender alabogado Diego Muñetón, quien, según el fallo disciplinario, visitó a la excongresista Aida Merlano en la cárcel del Buen Pastor con un propósito: presionar y comprar el silencio de la corrupta senadora para que no declarara contra Arturo y Alejandro Char. Merlano le ha dicho a la Corte Suprema que esa poderosa familia barranquillera financió parte de su maquinaria de compra de votos en las elecciones de 2018.

El fallo de primera instancia, publicado por Caracol Radio, señala que Muñetón no podrá ejercer su labor como abogado durante los próximos dos días. El pasado domingo, El Espectador publicó el último testimonio de Merlano, presentado el pasado 7 de septiembre de 2023, ante la Comisión de Disciplina Judicial.

Durante una hora la testigo explicó cómo fueron de esas reuniones con tres abogados que fueron a visitarla. Sobre Diego Muñetón, por ejemplo, narró que fue como representante de Alejandro Char cuando ella ya había advertido en medios de comunicación que iba a declarar contra él, su hermano Arturo y otros políticos y empresarios barranquilleros que se concertaron, según ella, para torcer la voluntad popular y llevar al Congreso a los candidatos de esas casas políticas.

Según su versión, Muñetón le aseguró que “no estaba sola” y que “estaban en la disposición de ayudarme, que no había necesidad de iniciar un proceso contra ellos porque ellos no eran mis enemigos, que ellos me estaban apoyando”. Merlano contó que Muñetón le dijo: “No te preocupes. Dime qué necesitas, ellos te van a ayudar”.

Y añadió: “Yo descubrí que la familia Char estaba detrás de todo lo que me pasó (de su captura y el allanamiento a la Casa Blanca) y como ellos fueron socios o no sé cómo decirlo, ellos participaron conmigo en el acto delictivo por el cual salí culpable, cuando me entero de que son los responsables salí a un medio de comunicación y dije mi voluntad de denunciar todas las cosas que tenía en contra del señor Alejandro, Arturo, de Fuad (Char), del señor Julio Gerlein, y pedí una cita con la Fiscalía”.

Lea aquí íntegramente el artículo sobre la versión de Aida Merlano, quien fue pieza clave para suspender a Muñetón. Por las declaraciones de Merlano, Arturo Char afronta un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia, en donde ha negado tajantemente su participación en cualquier hecho delictivo y que demostrará su inocencia. Sin embargo, para el alto tribunal, existen pruebas de que el poderoso clan político, junto al empresario Julio Gerlein, fueron claves para poner a andar esa maquinaria de compra de votos en la Costa Caribe.

