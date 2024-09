Suspenden al abogado del futbolista Harrison Otálvaro por quedarse con su liquidación

Futbolista colombiano, volante de Millonarios, en el partido de vuelta ante Independiente Medellín por la final de la Liga Postobón II-2012. Foto: Óscar Pérez

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial suspendió por dos años al abogado del futbolista Harrison Otálvaro, con pasado en equipos como Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali. De acuerdo con esa instancia judicial, el apoderado del deportista se habría quedado con parte de la liquidación que le adeudaba el Cúcuta Deportivo a Otálvaro y luego desapareció. También fue multado con 10 salarios mínimos.

Todo el asunto se remonta al 10 de marzo de 2015, según estableció la Comisión, cuando el deportista jugaba para Atlético Nacional. Para ese momento, Otálvaro contrató a su apoderado para que se hiciera cargo del cobro de una deuda enmarcada en el Acuerdo de Reorganización de la sociedad Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A, aprobado por la Superintendencia de Sociedades. El futbolista jugó en el equipo de Norte de Santander en 2009.

Según el expediente, a Otálvaro le correspondía un total de $38.508.525 por concepto de liquidación de sus derechos deportivos. De ese valor, al menos el 20%, es decir, más de $$7.700.000, cubrirían los honorarios de su abogado. “Dentro del proceso se logró establecer que el investigado recibió por parte de la Sociedad la suma de $322.206.571 en varias cuotas pagadas en efectivo desde el mes de septiembre de 2015 a junio de 2017, dinero que les correspondía a varios poderdantes, entre ellos Harrison Otálvaro”, precisó la Comisión.

#BoletínDePrensa | Importante decisión de nuestros Magistrados sobre caso de reconocido futbolista colombiano a quien su abogado retuvo liquidación del @Cucutaoficial. #FelizLunes pic.twitter.com/PFYY549FMg — Comisión Nacional de Disciplina Judicial (@CNDJ_Col) September 9, 2024

Sin embargo, su apoderado le entregó solo $10 millones y luego dejó de contactarse con él. Al ver que su abogado no contestaba las llamadas, el jugador acudió al equipo para buscar una respuesta oficial, la cual fue contestada por el Cúcuta Deportivo el 8 de agosto de 2017 a través representante legal del cuadro motilón, José Augusto Cadena Mora. “Nos permitimos informarle que la Sociedad se encuentra al día respecto a las obligaciones contempladas en el Acuerdo de Reorganización a su favor”, le respondieron al futbolista de manera oficial.

Y, un mes más tarde, en otra comunicación oficial del equipo, añadió: “Su acreencia conforme al proyecto de calificación y graduación de créditos aprobado por la Superintendencia de Sociedades ya fue pagada a través de su apoderado designado para el efecto”. El futbolista, entonces, acudió a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para poner en evidencia a quien fuera su abogado.

Según esa instancia, dedicada a examinar la conducta de los abogados en ejercicio de su profesión, el defensor de Otálvaro no acudió en a los repetidos llamados en el proceso y la defensa del jurista señaló que los pagos que hizo el Cúcuta Deportivo correspondían a lo adeudo a otros deportistas y no solo a Otálvaro, y que “en ningún momento la Sociedad aclaró que esos montos hubieran sido pagados en su totalidad, y agregó que el equipo se valió de una figura denominada reversión de intereses para no pagar en su totalidad las sumas establecidas en el Acuerdo de Reorganización Empresarial”.

Aun así, la Comisión precisó tener suficientes pruebas documentales que demostraban que el abogado sí se habría apropiado de la liquidación del deportista. “Se estimó que la retención de dineros no era una conducta acorde con el proceder de los profesionales del derecho y que por tanto debía ser objeto de una sanción”, concluyó la justicia disciplinaria.

