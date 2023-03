Suspenden orden de captura contra coronel Castro por secuestro en Los Pozos

El ministro de esa cartera, Iván Velásquez, estrechando la mano de uno de los policías retenidos por campesinos tras su liberación en la inspección Los Pozos de San Vicente del Caguán. Foto: Ministerio Defensa Colombia/EFE - Ministerio Defensa Colombia

El juez 181 de instrucción penal militar suspendió este viernes la orden de captura que se había dictado contra el comandante de policía de Caquetá, el coronel Javier Castro, en los hechos relacionados por una presunta omisión en los disturbios durante una protesta en San Vicente del Caguán, en la que secuestraron cerca de 80 policías y murieron un agente y un campesino. En los últimos días, murió el padre del oficial, y se encontraba en licencia cuando se emitió su orden de captura. Por lo tanto, el juez suspendió la orden de captura a solicitud del abogado del coronel Castro.

El defensor del coronel dijo que le solicitó al juez que cancelara la orden proferida en su contra para que, así, pueda comparecer a la diligencia de indagatoria. “El señor coronel viene padeciendo el rigor de la calamidad familiar y doméstica, como consecuencia del fallecimiento de su señor padre”, dijo el abogado. Ahora el juez programó una nueva fecha (31 de marzo) para que el coronel Castro pueda dar su testimonio sobre su presunta omisión en los disturbios y así, suministrar a la justicia los elementos para esclarecer su actuación en los hechos ocurridos en Los Pozos.

Según la justicia penal, el coronel Castro había sido citado a indagatoria, pero no asistió ni dio a conocer el motivo de su falta a la diligencia; por lo que el juez penal militar ordenó su captura con fines de indagatoria. Sin embargo, según informó la Fiscalía Penal Militar y Policial, la captura no fue ejecutada debido a que el responsable de las decisiones correspondientes es el juzgado 181 de la policía con sede en Florencia (Caquetá).

Sobre lo anterior, este viernes, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta oficial de Twitter, asumió responsabilidad por el secuestro de 79 policías ocurrido durante la primera semana de marzo en San Vicente del Caguán en Caquetá. “Yo soy el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares. Soy el único responsable de las acciones en los Pozos, Caquetá”, trinó el jefe de Estado luego de que en la tarde de este jueves se conociera que la Justicia Penal Militar ordenó la captura del coronel Javier Castro, comandante de Policía en Caquetá, por posible omisión de apoyo.

Los hechos mencionados se presentaron en la vereda Los Pozos de San Vicente del Caguán (Caquetá), cuando un grupo de manifestantes entraron en confrontación con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía (antes llamado Esmad), reteniendo a los agentes. Tanto la Procuraduría como la Fiscalía ya habían abierto indagaciones para verificar si la institución no les brindó apoyo ni refuerzos a los cerca de 80 policías que fueron privados de su libertad.

Asimismo, el general Henry Sanabria, director de la Policía, dijo el pasado jueves durante una entrevista que, para posibilitar la liberación de los policías, los voceros de los manifestantes presionaron al ministro del Interior, Alfonso Prada, para que no usara la palabra “secuestro” en el acta de entrega. Según contó el general, los manifestantes le dijeron que si en el documento del protocolo de entrega no quitaban la palabra secuestro, no liberaban a los uniformados.

Sobre esto, Prada dijo que no estuvo secuestrado, contrario a la idea que había quedado en el ambiente cuando Sanabria habló de que se canjeó por los policías. “Si ustedes escuchan con claridad la declaración del señor director general de la Policía, Sanabria dice literalmente que los altos funcionarios no estuvieron secuestrados”, expresó el ministro.

