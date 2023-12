Suspender las “retenciones” es debilitar al ELN: Pablo Beltrán sobre secuestros

Jefe de la delegación de paz del ELN Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

La Delegación de Diálogos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) publicó un espacio virtual en la plataforma X, antes Twitter, donde participó el jefe negociador con el Gobierno, el comandante guerrillero Pablo Beltrán. Los interlocutores, miembros de organizaciones sociales y representantes de medios alternativos en Colombia y Latinoamérica, preguntaron al jefe negociador sobre varios temas de coyuntura. Entre ellos el secuestro, el cual, según Beltrán, hasta el momento es innegociable para el ELN.

“Es un cese temporal. Este no es un cese de fin del conflicto. Cuando nosotros firmamos los protocolos de cese en La Habana, quedó claro que las actividades de finanzas no quedaban incluidas en el cese”, explicó Pablo Beltrán, jefe negociador de una guerrilla que firmó un cese al fuego bilateral con el Estado colombiano hasta mediados de enero de 2024. Según la Defensoría del Pueblo, en Colombia permanecen secuestradas hasta 91 personas por miembros de organizaciones ilegales.

“Ya sobre los debates que hay sobre eso. Hay que mirar porque cuando nosotros decimos que somos una organización rebelde, significa que es como una mesa de cuatro patas. Desconocemos el Estado y nos alzamos en armas contra este Estado, porque no hay otra vía de cambiar las cosas en Colombia; que nosotros nos autorregulamos y tenemos nuestras reglas propias; que realizamos actividades de finanzas para sostener la rebelión; y que en las zonas donde estamos hay que mantener la cohesión social. Nosotros estamos junto al pueblo”, explicó Beltrán.

Y agregó: “Si a mí me dicen de esa mesa de cuatro patas quite una, eso quiere decir que están buscando un debilitamiento estratégico del ELN. Si quieren que en la etapa inicial yo desaparezca, no es coherente. También hemos dicho que en una prórroga del cese incorporemos una suspensión temporal de las retenciones de carácter económico, pero hay que ver como eso llega a un no debilitamiento del ELN. Lo que se trata es bajar la confrontación armada, pero subir la política”, concluyó Beltrán sobre este punto.

De otro lado, Pablo Beltrán habló sobre las conversaciones que ha sostenido con José Félix Lafaurie, quien fue designado como negociador del Gobierno con el ELN. Según el jefe guerrillero, gremios como los que representa Lafaurie han solicitado el cambio del ELN, pero la organización guerrillera también necesitaría el cambio de señalados “acaparadores de riqueza”. En ese sentido, les pide a los grupos económicos que ayuden a mejorar las condiciones sociales de los ciudadanos colombianos.

“La gente cultiva coca porque no necesita de una carretera. El problema no es solo el modelo económico, sino que el Estado asuma darle al campesino las condiciones para que siga en el campo, produzca y tenga soberanía alimentaria, que no la tenemos hoy. Una crisis de suministro en el mundo y los alimentos se crecen en Colombia”, agregó Beltrán.

