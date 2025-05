Mi norma era verificar las informaciones de los testigos: Álvaro Uribe en juicio

Manifestantes en favor de Álvaro Uribe a las afueras del complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá. Foto: Óscar Pérez

Desde el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe continúa respondiendo las preguntas de su defensa, encabezada en esta jornada del 8 de mayo por el abogado Juan Felipe Amaya. Se esperaba que las declaraciones del líder del Centro Democrático terminaran en la anterior jornada, sin embargo, la extensión de los temas no lo permitió durante la semana, y está programado el final del interrogatorio para quien es acusado por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

Finalizado el interrogatorio al protagonista de este juicio, la defensa continuara con Santiago Uribe, hermano del expresidente, quien también fue citado dentro de los 75 testigos que declararán en esta nueva fase del proceso. Santiago Uribe fue absuelto en noviembre del año pasado por su supuesta participación en la conformación y financiación del grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles.

Luego de la declaración de los hermanos Uribe Vélez, se prevé que rinda testimonio su primo, Mario Uribe Escobar, quien ha sido señalado como el primero en establecer contacto con el controvertido abogado Diego Cadena —conocido en el proceso como el “aboganster”—, presuntamente con el propósito de manipular los testimonios de exintegrantes de grupos paramilitares. Cadena también fue citado por la defensa en este mismo caso.

La defensa del expresidente Uribe puso de presente una teoría de las víctimas reconocidas de que el abogado Diego Cadena actuaba de manera clandestina, durante las presuntas gestiones para manipular testigos. Para intentar desmentir este punto, la defensa mostró la carta que, el 18 de julio de 2017, alias Víctor firmó para que le fuera entregada directamente al entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez.

La carta, aunque fue escrita por el mismísimo Diego Cadena, fue firmada por alias Víctor. Y decía, entre otras cosas: “Estando recluido en La Picota, en Bogotá, recibí una visita del senador Iván Cepeda. Me entrevisté con él y me pidió que declarara en el caso de Guacharacas (finca de la familia Uribe Vélez donde presuntamente se creó el Bloque Metro paramilitar), de los 12 Apóstoles y la Masacre del Aro. Me pidió que dijera que yo había estado reunido con Santiago Uribe en El Poblado en Medellín, lo cual es falso, ya que nunca me he reunido con él, ni con el presidente Uribe”.

A continuación, Uribe Vélez reconoció que la carta está debidamente diligenciada con el logo de la oficina de abogados que entonces Diego Cadena lideraba. Asimismo, soportando la tesis de que no se trataba de diligencias clandestinas, el expresidente reconoció que la carta tenía los datos de contacto de Cadena y de la oficina donde laboraba. Asimismo, la defensa del acusado presentó una llamada telefónica de junio de 2018, en la que Uribe expone su preocupación dado que Cadena escribió la carta y no el mismo testigo. Cadena dijo: “Él me dijo que escribía muy feo. Yo le tomé la declaración”.

Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, un paramilitar condenado a 40 años de prisión, ha sido un testigo clave contra el expresidente Álvaro Uribe y su exabogado Diego Cadena. Ante la Fiscalía, y durante el presente juicio, ha reiterado que Cadena, también en juicio, le ofreció hasta $200 millones, de los que habría recibido %50 millones, para declarar en contra del senador Iván Cepeda, de tal manera que Uribe Vélez pudiese salir favorecido. Según el testimonio de alias Víctor, en 2017, Cadena lo habría visitado en la cárcel de Palmira, donde el antiguo abogado del expresidente le hizo el ofrecimiento y lo invitó a firmar una carta que el mismo Cadena escribió.

Durante la fase final de su interrogatorio, el expresidente Uribe reiteró que a él le llegaban distintas informaciones de que personas en cárceles podrían referirse a las investigaciones que tenía él en contra, así como su hermano Santiago. Según Uribe, el abogado Cadena informó que en la cárcel de Palmira una persona tenía una información valiosa, por la cual lo visitó. "Él me dijo que lo había conocido, que se había reunido con él y le había tomado una carta. Él no me pidió permiso", señaló. Y, como estrategia de defensa, explicó que él no le dio ninguna instrucción a Cadena, más allá de verificar la información que podría servir para el expediente de Santiago Uribe Vélez.

