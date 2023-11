Ternadas para fiscal general rinden entrevista ante la Corte Suprema de Justicia

Para este jueves 23 de noviembre, las postuladas por el presidente Gustavo Petro para suceder a Francisco Barbosa comparezcan ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo, deberán presentarse oficialmente ante la Sala Plena del alto tribunal y contestar preguntas de los magistrados.

Ángela María Buitrago

El primer turno fue para Buitrago, quien arrancó su discurso cerca de las 9:10 a.m. En su presentación, la candidata dijo que “la Fiscalía debe ser independiente, no debe ser un ente persecutor, como sucede en El Salvador, donde tuve experiencia de vivirlo. Me comprometo a evitar cualquier interferencia en procesos porque la Fiscalía debe ser una garantía de independencia y debido proceso. La lucha contra la corrupción va a hacer una de mis banderas, porque no puede ser que en todos los rankings Colombia aparezca como una de las naciones más corruptas”.

#AEstaHora Intevierne Ángela María Buitrago, candidata a Fiscal General de la Nación. Conéctense a la transmisión de la audiencia pública en nuestro portal web https://t.co/11sNEvDDxY, canal de youtube https://t.co/8uuUYstJWu y en el Canal Institucional. pic.twitter.com/FlGu0OwgjB — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) November 23, 2023

La exmagistrada Buitrago también señaló que una de sus prioridades será combatir la impunidad y la lucha contra el crimen organizado, que hoy es utilizado con outsourcing. “Si ustedes me eligen como fiscal general, me comprometo en impedir que la Fiscalía se vuelve una herramienta para presiones políticas, luchar contra la corrupción interna, no obligar a las víctimas las pruebas. La Fiscalía tendrá que producir esa justicia”.

Luz Adriana Camargo

La segunda candidata en presentarse fue Luz Adriana Camargo. En sus 20 minutos de exposición, Camargo propuso fortalecer las rutas de atención de las víctimas, mejoras en la participación de los fiscales en el juicio, priorizar casos con enfoque territorial (fenómenos criminales que afectan a los lugares más afectados). Sobre este último punto, señaló que hay que fortalecer las seccionales de la Fiscalía General en las regiones para evitar que estos grupos de crimen multimodal avancen.

“Como todos lo sabemos, hay una complejidad, que parte de que no tenemos conductas punibles homogéneas ni fenómenos criminales homogéneos. No es la misma criminalidad la que actúa Soledad, Atlántico, a la que ocurre en Acandi Chocó”, dijo la candidata.

Para Camargo es clave centralizar información para poder cruzar datos y avanzar en investigaciones, a través de modelos de inteligencia artificial. “Es importante perfeccionar colaboraciones con otras agencias como ciberdelitos, ciberseguridad, análisis de ADN, que tienen agencias y gobiernos como el británico, chino, entre otros”, aseguró la ternada.

Amelia Pérez

La última candidata en intervenir fue Amelia Pérez, quien después de dar a conocer los cargos que ha ocupado en su vida profesional, manifestó que Colombia atraviesa un momento particularmente difícil en su historia por una “criminalidad asfixiante” que tiene la impunidad en “niveles escandalosos”.

Para Pérez, en la solución de esos problemas, la Fiscalía ”juega un papel, pero que la ejerce en medio de dificultades y con falencias tanto, que hoy, es objeto de serios cuestionamientos como ente investigador y acusador ante los señores jueces de la República”.

Pérez dijo que “unos de mis primeros compromisos, en el evento de ser elegida como fiscal General de Nación por esta alta corporación, será precisamente de combatir a fondo y sin descanso el fenómeno de la corrupción a todos los niveles, considero que la justicia cuenta con todas las herramientas constitucionales legales e instrumentales para el correcto ejercicio de su deber sin necesidad de injerencia extrañas que al final puede generar crisis institucionales como los ocurridos en otras latitudes”.

