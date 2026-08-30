Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Toma a Las Delicias: 30 años del ataque que estremeció al Ejército

El 30 de agosto de 1996, cerca de 500 guerrilleros de las Farc atacaron una base militar en Putumayo. Después de 17 horas de combate, 27 uniformados murieron, 16 resultaron heridos y otros 60 fueron secuestrados.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
30 de agosto de 2026 - 11:46 p. m.
Varios soldados trasladaron los cuerpos de sus compañeros asesinados en la toma guerrillera a la base Las Delicias el 30 de agosto de 1996.
Varios soldados trasladaron los cuerpos de sus compañeros asesinados en la toma guerrillera a la base Las Delicias el 30 de agosto de 1996.
Foto: Archivo

En la tarde hubo fútbol. Soldados y habitantes del caserío de Las Delicias, en Puerto Leguízamo (Putumayo), disputaron un último partido antes de que llegaran los abastecimientos enviados desde a sede principal del batallón en el corregimiento de La Tagua. Mientras un pelotón descargaba los víveres, decenas de guerrilleros de las Farc se acercaron sin ser advertidos al perímetro de la base. Todo estaba listo para perpetrar un ataque a las 10:30 pm que marcaría la historia del conflicto armado colombiano. Pero uno de los guerrilleros fue visto...

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Las Delicias

Toma Las Delicias

Conflicto armado Colombia

Conflicto armado

Tomas guerrillera

PremiumEE

Farc

Toma a bases militares

Toma a bases militares FARC

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.