Toma a Las Delicias: 30 años del ataque que estremeció al Ejército

Varios soldados trasladaron los cuerpos de sus compañeros asesinados en la toma guerrillera a la base Las Delicias el 30 de agosto de 1996. Foto: Archivo

En la tarde hubo fútbol. Soldados y habitantes del caserío de Las Delicias, en Puerto Leguízamo (Putumayo), disputaron un último partido antes de que llegaran los abastecimientos enviados desde a sede principal del batallón en el corregimiento de La Tagua. Mientras un pelotón descargaba los víveres, decenas de guerrilleros de las Farc se acercaron sin ser advertidos al perímetro de la base. Todo estaba listo para perpetrar un ataque a las 10:30 pm que marcaría la historia del conflicto armado colombiano. Pero uno de los guerrilleros fue visto...