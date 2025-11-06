06 de noviembre de 2025 - 12:00 a. m.
Toma del Palacio de Justicia: cuatro historias que recuerdan la barbarie de 1985
La toma y retoma del Palacio de Justicia dejó una herida que no ha sanado. Cinco mujeres que perdieron a sus seres queridos en el holocausto convirtieron su dolor en una forma de resistencia. Cuarenta años después, su búsqueda sigue interpelando a la justicia y a la sociedad colombiana.
