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Tras 40 años del asesinato, en Leticia le rinden homenaje al periodista Roberto Camacho

Roberto Camacho Prada, periodista y corresponsal de El Espectador en Leticia, fue asesinado el 16 de julio de 1986 tras denunciar las actividades del narcotráfico en el Amazonas. Fue la primera víctima de la violencia a manos del Cartel de Medellín que azotó con fuerza al diario en la década de los 80.

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Redacción Judicial
16 de julio de 2026 - 12:00 a. m.
Registro en la página editorial de El Espectador del asesinato de su corresponsal en Leticia, Luis Roberto Camacho Prada.
Registro en la página editorial de El Espectador del asesinato de su corresponsal en Leticia, Luis Roberto Camacho Prada.
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Como un acto de resistencia al olvido, la familia del periodista y líder social Luis Roberto Camacho alista todos los preparativos para honrar su memoria cuarenta años después de su asesinato en Leticia. La conmemoración, preparada para este jueves 16 de julio, también la organiza el Colectivo de Periodistas del Departamento del Amazonas.

“Esta conmemoración busca rendir homenaje a su memoria y a su legado como periodista, empresario, dirigente cívico y ciudadano comprometido con el desarrollo del Amazonas”, señaló su familia a través de una invitación formal a los actos preparados en la conmemoración.

Y agrega: “Constituye un espacio de reflexión sobre la importancia de la libertad de prensa, la memoria histórica y el reconocimiento de quienes desde distintas orillas contribuyeron a la construcción de nuestra región”.

Roberto Camacho fue el primer periodista de El Espectador asesinado. A través de su trabajo como corresponsal en Leticia puso en evidencia el soborno que había sido pagado a un ex comisario del Amazonas que denunció unas avionetas capturadas por el ejército, presuntamente por sospechas de ser usadas como medio de transporte de estupefacientes. En 1984 fue amenazado de muerte luego de una publicación de El Espectador en la que se denunció que capos de la mafia comenzaban a tomarse Leticia.

Tras sus constantes denuncias en el diario sobre la presencia de capos en la región, en la noche del 16 de julio de 1986, sicarios se acercaron al Jeep Ford llanero azul que iba manejando Roberto. En el asiento del copiloto iba su esposa, Ángela Cortés. Los sicarios dispararon y asesinaron a Roberto a pocos metros de su casa. Él perdió el control del vehículo y se estrelló contra uno de los frentes de la vivienda. Ángela escuchó el sonido de las balas y quedó inmóvil. Su hija mayor, Ángela, logró sacarlo del vehículo para que lo transportaran al hospital. Pero murió.

40 años después del asesinato, su esposa e hijos buscan honrar su memoria y su legado como periodista, empresario y dirigente cívico del Amazonas. Los espacios de conmemoración también hacen un llamado a la libertad de prensa, la memoria histórica y el reconocimiento por los derechos de los y las periodistas del país que siguen siendo asesinados y violentados a causa de su trabajo por la verdad.

En ese contexto, hacia las 10:00 a.m. de este jueves 16 de julio, en el Auditorio Banco de la República, en Leticia, se llevará a cabo un conversatorio para abordar la reivindicación histórica del periodismo regional amazonense. Los actos conmemorativos se realizan en coordinación con la Alcaldía de Leticia y la Secretaría de Cultura, Deporte y Educación Municipal.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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