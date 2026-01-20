Tras cese de actividades, Defensoría confirmó pago pendiente a defensores públicos

Nueva sede de la Defensoría del Pueblo Foto: Cortesía Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo se pronunció tras el cese de actividades que decretaron los defensores públicos del país a raíz de los pagos pendientes y la crisis presupuestal que los tenía con problemas económicos y financieros a pesar de su importante labor.

A través de su cuenta en X, la entidad anunció que recibió el Plan Anual Mensualizado pendiente de diciembre por parte del Ministerio de Hacienda, lo que permitió el pago pendiente a contratistas y defensores públicos.

Ya el sindicato de la Defensoría del Pueblo (Sinecodep) habían señalado que la crisis correspondía precisamente al atraso desde el Ministerio de Hacienda, a pesar de las solicitudes de la entidad para agilizar el trámite.

En consecuencia, el sindicato señaló en un reciente comunicado que más de 4.200 defensores y contratistas siguen sin honorarios. En respuesta a la crítica situación, los funcionarios citaron para este martes 20 de enero un cese de actividades a nivel nacional.

Sin embargo, la Defensoría explicó que con el recibimiento del Plan Anual Mensualizado (PAC) pendiente de diciembre se espera que los pagos se vean reflejados en el transcurso de la semana.

A través de un comunicado, los Jueces Penales del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá expresaron su respaldo a los defensores públicos del país y resaltaron la importancia de su trabajo dentro del sistema penal. Asimismo, pidieron garantías dignas para hablar de derechos y justicia

