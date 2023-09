Tras fallo judicial, Andrés Vélez se retractó de lo dicho contra experiodista de El Espectador

El exparamilitar Andrés de Jesús Vélez dio cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Tercero Civil de Medellín y este viernes se retractó de lo dicho en contra de Felipe Morales, experiodista de El Espectador, a quien vinculó con el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, hoy investigado por su participación en el denominado 'cartel de la toga'.

Durante una entrevista en la W Radio el pasado 18 de septiembre, Vélez –quien perteneció al bloque Centauros de las AUC y que está en la mira de la Fiscalía por el cúmulo de denuncias que tiene en su contra por falso testimonio– aseguró que Morales fue “relacionista público" de Gustavo Moreno. Ante ello, el periodista interpuso una tutela en la que reclamó por su derecho al buen nombre y honra.

(Lea aquí: Andrés Vélez deberá retractarse con experiodista de El Espectador).

Pasados casi dos meses del episodio, y también a través de los micrófonos de la emisora, Vélez se retractó y ofreció disculpas al comunicador: “En fallo de tutela del día 7 de noviembre de 2017 se ordenó que me retractara por las posibles afectaciones que haya podido sufrir el señor Felipe Morales Mogollón en su dignidad, honra y buen nombre. Primero que todo (quiero) pedir disculpas de la manera más honesta y de corazón al periodista por la afectación que haya podido tener por mis declaraciones y ofrecer la retractación al aire en los términos que ordenó el despacho”.

Además de calificarlo como “relacionista público”, Vélez también había asegurado que Morales –en su rol como subeditor de la plataforma virtual de este diario– usó la página web “en su contra”.

"Si usted revisa ese espacio en la web que maneja él (Felipe Morales) de El Espectador, casi que con una frecuencia de dos a tres veces por semana, hacía mención a cosas mías (...) ¿Usted cree que es gratuito que por lo menos dos veces por semana en El Espectador.com me sacaran a mí, cada vez con una mentira distinta?", afirmó.

(También: Andrés Vélez va a juicio por falso testimonio).

Ante las afirmaciones de Vélez, Morales decidió interponer una tutela ante el Juzgado Tercero Civil de Medellín, que, después de analizar los hechos, concluyó que “cuando el accionante (Felipe Morales) fungía como subeditor de elespectador.com, no publicó ni en versión impresa ni versión virtual, artículos que hicieran referencia a Gustavo Moreno”. Por eso, el juez ordenó a Vélez retractarse en cuestión de 48 horas.

(*) Actualización de la noticia. El señor Andrés de Jesús Vélez Franco, mediante interpuesta persona, remitió a El Espectador copia de la providencia de fecha 7 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala penal, M.P. Xenia Rocío Trujillo Hernández, proferida dentro del proceso con radicación No. 11001609904620130003504, en la que consta lo siguiente: (i) que el 13 de febrero de 2023, el Juzgado Cuarenta y Dos Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá decretó la preclusión por prescripción de la acción penal seguida en contra de Andrés de Jesús Vélez Franco por los delitos de fraude procesal y falso testimonio; (ii) que aunque el procesado elevó solicitud de sometimiento ante la JEP en abril de 2019, las piezas procesales no se remitieron a esa autoridad, teniendo en cuenta que no se tenía claridad si debía o no realizarse ese trámite, razón por la cual la actuación prosiguió y no se suspendió en ningún momento, así como tampoco el término de prescripción; (iii) que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó el fallo de primera instancia, aduciendo que efectivamente había ocurrido el fenómeno de la prescripción, toda vez que a partir del 21 de septiembre de 2016, fecha en la cual se llevó a cabo la formulación de imputación en contra de Vélez Franco, el Estado contaba con seis (6) años para dar por terminado el asunto (teniendo en cuenta que la mitad de 12 es 6 años), por lo que aquel perdió la posibilidad de investigar, juzgar y sancionar ambos delitos el 21 de septiembre de 2022, es decir, para esa data prescribió la acción penal frente a los delitos de fraude procesal y falso testimonio.