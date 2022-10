Tras hallazgo de licor y celulares en celdas, cambian al director de La Picota

Dentro del establecimiento penitenciario se habrían encontrado cientos de objetos ilegales. Foto: Jorge Londoño - José Vargas

El hallazgo de más de 100 celulares, licor y otros elementos prohibidos que tenían presos dentro de sus celdas en la cárcel La Picota, causó que el ministro de justicia, Néstor Osuna, anunciara que el director del centro de detención no seguirá en su cargo. El anuncio llega en medio de críticas por una supuesta fiesta que ocurrió dentro del pabellón de extraditables.

Es cierto que este gobierno está comprometido con una política penitenciaria humanista, pero no confundan, eso no quiere decir que las cárceles sean lugares de recreo, ni que vayamos a permitir la ilegalidad y la corrupción o la violación del régimen penitenciario:@MinjusticiaCo pic.twitter.com/CyBfTfyYGw — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) October 1, 2022

Después de reunirse con el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) Daniel Fernando Gutiérrez, el ministro Néstor Osuna, anunció que, a pesar de la posición del gobierno en temas de justicia, las cárceles no se podían convertir en espacios de diversión. “Las cárceles no son clubes de recreo y en aquellos centros donde el Inpec no pueda mantener el control, habrá cambio, como ocurrió en La Picota” afirmó Osuna.

El dragoneante Horacio Bustamante Reyes serpa el nuevo director de La Picota. El nombramiento llegó tras la reunión entre el jefe de la cartera de justicia y el director del Inpec. Allí, se acordó continuar con los operativos sorpresa en todos los centros carcelarios y establecimientos penitenciarios del país, operativos que han logrado incautaciones dentro de los centros de reclusión.

A través de un video publicado en la cuenta de Twitter del Ministerio de Justicia, el ministro afirmó que no permitirá la ilegalidad dentro de las prisiones. “Es cierto que este gobierno está comprometido con una política penitenciaria humanista, pero no nos confundamos, eso no quiere decir que las cárceles sean lugares de recreo, ni que vayamos a permitir la ilegalidad, la corrupción o la violación del régimen penitenciario” agregó Osuna.

El Inpec afirmó que la decisión de cambiar al director de la cárcel La Picota se tomó después de ver los resultado de un operativo sorpresa en el que fueron decomisados cientos de objetos prohibidos. La operación logró encontrar 122 celulares, 30 modem de internet, 5 tabletas, 3 proyectores, 4 relojes inteligentes, 5 audífonos para celulares inalámbricos, 11 decodificadores para televisión, 19 parlantes de música, 184 botellas de licor, y $400.000 en efectivo.

También se habrían logrado encontrar varios electrodomésticos que, aunque son permitidos, no pueden estar dentro de las celdas de los presos. 9 televisores pantalla grande, 17 hieleras, 25 estufas eléctricas, 5 neveras, 3 cafeteras, 9 licuadoras, 1 DVD, 16 sanducheras y 9 ollas a presión. Además de este operativo, también se hicieron visitas sorpresa en las cárceles El Buen Pastor y La Modelo, en Bogotá, y Cómbita en Boyacá.

