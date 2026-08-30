Trasladan a David Murcia Guzmán de La Picota a cárcel de alta seguridad en Santander

Murcia Guzmán continuará cumpliendo su condena en Palogordo, un penal de mediana y alta seguridad ubicado en Girón, Santander. Foto: Ilustración

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David Murcia Guzmán, condenado por el caso de la captadora ilegal de dinero DMG, fue trasladado desde la cárcel La Picota, en Bogotá, hasta el establecimiento penitenciario de Palogordo, ubicado en Girón, Santander.

Murcia Guzmán llegó al penal hacia las 5:00 p. m. del sábado 29 de agosto. Una vez ingresó, el establecimiento activó los protocolos correspondientes para definir las condiciones en las que permanecerá recluido.

El proceso incluye valoraciones de diferentes profesionales del centro penitenciario y la asignación del sector en el que continuará cumpliendo su pena. De acuerdo con la información conocida, permanecerá en un pabellón de alta seguridad hasta nueva orden.

De La Picota a una cárcel de alta seguridad

Palogordo funciona como establecimiento penitenciario de mediana y alta seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga.

El traslado representa un cambio en las condiciones de reclusión de Murcia Guzmán, quien permanecía en La Picota después de regresar al país tras cumplir una condena en Estados Unidos.

Por ahora, la información conocida no precisa las razones que llevaron a las autoridades penitenciarias a ordenar su traslado desde Bogotá hacia Santander.

El caso DMG

El nombre de David Murcia Guzmán quedó ligado a uno de los mayores escándalos de captación ilegal de dinero en Colombia.

DMG operó entre 2005 y 2008 mediante un esquema que recibió recursos del público, entre otras modalidades, a través de tarjetas prepago y ofrecimientos de altos rendimientos. La estructura llegó a tener presencia en distintas regiones del país y también extendió operaciones al exterior.

En 2008, el Gobierno intervino la compañía y la Fiscalía avanzó con las investigaciones por la captación de dinero sin autorización.

Murcia Guzmán terminó condenado en Colombia por lavado de activos y captación masiva y habitual de dinero. Además, fue extraditado a Estados Unidos, donde aceptó cargos por lavado de dinero y permaneció varios años privado de la libertad antes de regresar al país.

Su defensa busca que le reconozcan el tiempo preso en Estados Unidos

En Colombia, Murcia Guzmán cumple una pena acumulada de 22 años, 10 meses y 15 días de prisión, según la información conocida.

Su defensa mantiene actuaciones judiciales para que las autoridades reconozcan dentro de esa condena el tiempo que permaneció privado de la libertad en Estados Unidos.

Los abogados sostienen que Murcia Guzmán acumula más de 17 años de reclusión continua y alegan que ese periodo debería computarse dentro de la pena que actualmente cumple en Colombia.

Mientras los jueces resuelven esas pretensiones, Murcia Guzmán continuará recluido en Palogordo, tras dejar La Picota y ser trasladado a uno de los establecimientos penitenciarios de mayor seguridad del país.

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