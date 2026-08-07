Trasladan a jefes criminales recluidos en cárcel de Itagüí a otras cárceles del país

Algunos de los reclusos que fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí, Medellín, habrían participado en el llamado "tarimazo" de Petro en esa ciudad. Foto: Paulina Mesa Loaiza

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En la tarde de este 7 de agosto se conoció que fueron trasladados varios reclusos que se encontraban en la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia, hacia otras cárceles del país.

En redes sociales se divulgaron videos de la caravana de camionetas del Inpec que iban saliendo de ese centro de reclusión con un alto esquema de seguridad. Si bien las identidades de los reclusos que fueron trasladados aún no se conocen, al parecer, serían jefes de las bandas criminales de Medellín que participaron en el llamado “tarimazo” que realizó el presidente Gustavo Petro en esa ciudad.

Fuentes al interior del Inpec le confirmaron a El Espectador que el traslado se realizó este 7 de agosto y el destino será hacia otras cárceles del país. Asimismo, señalaron que los reclusos que fueron trasladados son de “nivel 01”, es decir, reclusos calificados como del alto perfil o máxima peligrosidad.

Según la información que recibió este diario, se firmó una resolución para trasladar a los jefes criminales que estarían asociados a la estructura conocida como “Oficina de Envigado”.

El llamado “tarimazo” se realizó el 21 de junio de 2025 cuando el entonces presidente Gustavo Petro convocó a la ciudadanía a un evento de apoyo en La Alpujarra, en Medellín. Hasta ese centro administrativo de la ciudad llegaron nueve jefes criminales y voceros en el espacio de diálogo sociojurídico que el gobierno adelanta con las bandas criminales de Medellín.

Los nueve cabecillas de las principales bandas criminales de la ciudad llegaron con un enorme esquema de seguridad y con buses del Inpec desde la cárcel La Paz de Itagüí.

Entre las caras visibles estuvo José Leonardo Muñoz, conocido como Douglas, quien recientemente se integró al equipo de voceros y hoy es uno de los principales. Junto a él también estuvo Freyner Ramírez García, conocido como “Carlos Pesebre”; Juan Carlos Mesa o “Tom”; Juan Fernando Álvarez, “Juan 23″; Wálter Jiménez, “El Tigre” o “Ramón Chaqueta”; Jorge de Jesús Vallejo, conocido como “Vallejo”; Albert Henao, conocido como “Albert”; Dayron Alberto Muñoz Torres o “El Indio”; y Juan Camilo Rendón, “El Saya”.

Bajo esta nueva decisión del gobierno de De la Espriella se conoció que dentro de los jefes criminales que fueron trasladados estaría alias “Douglas”, alias “Carlos Pesebre” y alias “El Indio”.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, detalló que se trasladaron 103 reclusos a centros penitenciarios de alta seguridad en Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada y otros lugares del país.

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