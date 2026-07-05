Trece historias que muestran cómo la Constitución ha cambiado la vida de los colombianos

La Constitución Política de 1991 ha demostrado en 35 años que, más allá de sus artículos, el verdadero valor está en cómo ha transformado las vidas de millones de personas.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
Hace 35 años, Colombia estrenó una Constitución que prometía mucho más que un nuevo orden. Prometía que cualquier persona, sin importar su origen, su condición económica, su religión o el lugar donde viviera, tendría herramientas para defender su dignidad frente al Estado y frente a los abusos del poder. Desde entonces, el país ha discutido una y otra vez si debe reformarse, reemplazarse o reescribirse. Es un debate legítimo. Pero antes de preguntarse cómo cambiarla, quizá convenga mirar todo lo que ha hecho posible. Y claro: no hablamos de...
Por Gustavo Montes Arias
Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Por Jhordan C. Rodríguez
Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
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