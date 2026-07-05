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Trece historias que muestran cómo la Constitución ha cambiado la vida de los colombianos

Una tutela que salvó una vida, una pareja que pudo adoptar, un pueblo indígena que obligó al Estado a escucharlo, un bombero que conservó su trabajo sin renunciar a su fe y una comunidad que recuperó la tierra que le arrebató la guerra. A través de 10 historias, este reportaje muestra cómo la Carta Política dejó de ser un texto jurídico para convertirse en una herramienta que ha transformado la vida de miles de colombianos.

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Gustavo Montes Arias y Jhordan C. Rodríguez
05 de julio de 2026 - 01:55 a. m.
La Constitución Política de 1991 ha demostrado en 35 años que, más allá de sus artículos, el verdadero valor está en cómo ha transformado las vidas de millones de personas.
La Constitución Política de 1991 ha demostrado en 35 años que, más allá de sus artículos, el verdadero valor está en cómo ha transformado las vidas de millones de personas.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Hace 35 años, Colombia estrenó una Constitución que prometía mucho más que un nuevo orden. Prometía que cualquier persona, sin importar su origen, su condición económica, su religión o el lugar donde viviera, tendría herramientas para defender su dignidad frente al Estado y frente a los abusos del poder. Desde entonces, el país ha discutido una y otra vez si debe reformarse, reemplazarse o reescribirse. Es un debate legítimo. Pero antes de preguntarse cómo cambiarla, quizá convenga mirar todo lo que ha hecho posible. Y claro: no hablamos de...

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
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jomavasu(adh7f)Hace 15 minutos
Y cuantos corruptos han empleado las tutelas para quedar libres
jomavasu(adh7f)Hace 16 minutos
Y de que le sirve a las personas que no estan recibiendo medicamentos
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