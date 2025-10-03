Tres funcionarios del Inpec heridos en presunto ataque sicarial frente a cárcel La Modelo

De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, cuatro hombres armados dispararon contra los funcionarios.

Tres funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) resultaron heridos en un presunto ataque sicarial al frente de la cárcel La Modelo de Bogotá. De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, el ataque fue perpetrado por cuatro hombres armados que se movilizaban en dos motocicletas.

Los heridos fueron trasladados a centros médicos para atenderlos de emergencia. Se habla de que uno de ellos falleció debido a la gravedad de sus heridas y los otros dos siguen recibiendo atención médica para salvarles la vida.

Los violentos hechos fueron rechazados por el presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), Oscar Robayo.“Nuevamente la violencia recae en contra de los trabajadores del Inpec”, escribió en su cuenta de X.

Nuevamente la violencia recae en contra de los trabajadores de @INPEC_Colombia hoy un atentado criminal contra tres Guardianes en frente de la cárcel modelo en @Bogota, nuestra labor es de las más peligrosas del pais @petrogustavo @MinjusticiaCo — Oscar Robayo (@ORobayo1983) October 3, 2025

Dentro de la publicación, Robayo hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y al Ministerio de Justicia, señalando que la labor de los funcionarios del Inpec “es de las más peligrosas del mundo”.

Noticia en desarrollo...

