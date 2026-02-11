Logo El Espectador
Judicial
Tres hechos de violencia evidencian el grave panorama de seguridad electoral en Colombia

El último informe de la Misión de Observación Electoral sobre factores de riesgo electorales en Colombia señala que 339 municipios del país están bajo riesgo de fraude en las urnas, problemas de seguridad y orden público que pueden afectar las elecciones en 2026. Un panorama del cual dan cuenta los hechos recientes en contra de líderes sociales y políticos, víctimas de secuestros y atentados en distintas regiones.

Gustavo Montes Arias
12 de febrero de 2026 - 02:18 a. m.
De izquierda a derecha: el senador Jairo Castellanos, la senadora Aida Quilcué y el alcalde Óscar Guachetá, víctimas de hechos violentos en la última semana.
Foto: Archivo Particular

En menos de una semana, dos senadores de la República y un alcalde fueron víctimas de graves hechos de violencia en los departamentos de Arauca y Cauca. La congresista Aida Quilcué y Óscar Guachetá, alcalde de Morales (Cauca), y sus escoltas fueron secuestrados durante varias horas, el mismo día, por hombres armados. Y el senador Jairo Castellanos sufrió un atentado en el cual murieron dos personas de su esquema de seguridad. Estos hechos hablan del crítico panorama en pleno año electoral.

Pero no solo los hechos violentos hablan sobre la...

Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

