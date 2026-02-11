Tres hechos de violencia evidencian el grave panorama de seguridad electoral en Colombia

De izquierda a derecha: el senador Jairo Castellanos, la senadora Aida Quilcué y el alcalde Óscar Guachetá, víctimas de hechos violentos en la última semana. Foto: Archivo Particular

En menos de una semana, dos senadores de la República y un alcalde fueron víctimas de graves hechos de violencia en los departamentos de Arauca y Cauca. La congresista Aida Quilcué y Óscar Guachetá, alcalde de Morales (Cauca), y sus escoltas fueron secuestrados durante varias horas, el mismo día, por hombres armados. Y el senador Jairo Castellanos sufrió un atentado en el cual murieron dos personas de su esquema de seguridad. Estos hechos hablan del crítico panorama en pleno año electoral.

Pero no solo los hechos violentos hablan sobre la...