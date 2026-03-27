Tribunal de Bogotá confirmó condena contra exasesor de la Ungrd en caso de carrotanques

El exasesor de la Ungrd intervino en el direccionamiento del contrato de los carrotanques que iban a llevar agua potable a La Guajira. Foto: Fiscalía

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El Tribunal Superior de Bogotá confirmo en la tarde de este viernes 27 de marzo la condena contra Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El hombre, según encontró la justicia en dos instancias, participó del direccionamiento del contrato con sobrecostos de carrotanques que tenían la misión de llevar agua potable a La Guajira a cambio de dádivas.

La decisión de la instancia fue dejar en firme la de cuatro años, 10 meses y 19 días de prisión, pena impuesta mediante preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado. Rodríguez Melo intervino “en el direccionamiento de la contratación de carrotanques y obras de mitigación de emergencias en La Guajira, a cambio de una dádiva que ascendió a COP 1.000 millones”, según el ente investigador.

Además de confirmar la pena de prisión, el Tribunal Superior de Bogotá atendió un petición que había hecho la Fiscalía e impuso a Rodríguez Melo la inhabilidad de por vida para el ejercicio de funciones públicas.

Desde septiembre del año pasado, el exasesor jurídico de la Ungrd se convirtió en testigo dentro de varios procesos judiciales que buscan esclarecer irregularidades en millonarios contratos en el escándalo de corrupción. Rodríguez Melo negoció con la Fiscalía y acordó aportar información y pruebas contra 13 personas investigadas en cinco procesos penales.

Rodríguez Melo, según las investigaciones de la Fiscalía, participó en un millonario desfalco mediante un esquema de sobrecostos en la compra de carrotanques destinados a La Guajira. Según el ente acusador, en su calidad de asesor jurídico de la Unidad, entre junio y diciembre de 2023, tuvo pleno conocimiento de los trámites contractuales de la entidad, incluidos los adelantados por la Subdirección de Manejo de Desastres para la adquisición de asistencia humanitaria de emergencia.

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